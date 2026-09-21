Costco estrena nuevas ofertas desde hoy: los descuentos estarán disponibles hasta el 18 de octubre

Costco activó este 21 de septiembre una nueva ronda de descuentos exclusivos para socios en Estados Unidos. Las promociones alcanzan alimentos, ropa, productos para mascotas, suplementos, neumáticos, tecnología y artículos para el hogar, y estarán disponibles hasta el 18 de octubre.

Los socios de Costco tienen desde hoy un nuevo grupo de ofertas para aprovechar en sus compras de las próximas semanas.

La cadena actualizó su programa de Member-Only Savings este 21 de septiembre, apenas un día después de que terminara el ciclo anterior de promociones. La nueva selección estará vigente hasta el 18 de octubre de 2026, tanto en warehouses de Estados Unidos como en Costco.com, dependiendo del producto.

No todas las rebajas son iguales ni están disponibles en todos los canales. Algunos artículos pueden encontrarse únicamente en tienda, otros son exclusivos de Costco.com y determinados precios o productos pueden variar según la ubicación.

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Nuevas ofertas de Costco desde el 21 de septiembre

La nueva campaña incluye descuentos en numerosas categorías. Entre las rebajas publicadas por Costco aparecen prendas de vestir, productos para mascotas, suplementos, artículos tecnológicos y diferentes servicios para socios.

Por ejemplo, los pantalones Banana Republic Women’s Ponte Pant aparecen a $15.99 después de un descuento de $4, mientras que el Cohos 64″ Cat Tree, disponible online, queda en $89.99 tras una rebaja de $20.

Para quienes tienen mascotas, Costco también ofrece $6 de descuento en Blue Buffalo Top Chews Dog Treats y rebajas en otros snacks para perros.

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Descuentos de hasta $80 en neumáticos Michelin

Uno de los beneficios que puede representar un mayor ahorro para algunos hogares aparece en la categoría automotriz. Costco anuncia $80 de descuento en cualquier juego de cuatro neumáticos Michelin participantes, con el paquete de instalación incluido bajo las condiciones de la promoción.

También aparecen descuentos de entre $60 y $80 en determinados juegos de neumáticos Bridgestone.

Antes de comprar, conviene verificar compatibilidad, disponibilidad y condiciones específicas en el centro de neumáticos de Costco o en su sitio web.

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Tecnología y telefonía también tienen promociones

La nueva ronda incluye algunas rebajas importantes en productos y servicios tecnológicos.

Entre las promociones publicadas aparecen $350 de ahorro más una Costco Shop Card digital de $100 para determinados clientes que cambien su servicio móvil a AT&T, y una oferta de $450 para algunos usuarios que migren a T-Mobile y activen un nuevo teléfono con planes elegibles.

En audio, los auriculares Bose QuietComfort SC aparecen a $169.99 después de un descuento de $160.

También hay rebajas de hasta $400 en determinadas computadoras gaming y un evento especial de ahorro en productos Apple.

Qué ofertas hay para salud y bienestar

Costco también renovó descuentos en suplementos y productos vinculados con bienestar. Entre ellos figuran:

Sports Research L-Theanine: $6 de ahorro.

Sports Research Omega-3 Fish Oil: $6 de ahorro.

Sports Research Magnesium L-Threonate: $7 de ahorro.

Los límites de unidades varían según el producto y la selección puede cambiar por ubicación.

La cadena también mantiene promociones vinculadas con farmacia y beneficios para algunos miembros que utilizan tarjetas OTC de planes Medicare Advantage.

No todos los precios son iguales online y en el warehouse

Antes de comprar hay una diferencia importante que conviene tener en cuenta. Costco aclara que los precios mostrados en su sección de Warehouse Savings corresponden a precios de tienda y que Costco.com puede tener valores más altos, especialmente cuando se incorporan gastos de envío y manipulación.

Además, algunos descuentos son únicamente para Costco.com, y otros requieren comprar en un warehouse. También existen límites por hogar en determinados productos y algunas promociones pueden variar en Alaska, Hawaii, Puerto Rico o Costco Business Centers.

Por eso, antes de elegir un producto conviene comparar el precio online con el que aparece en el warehouse más cercano.

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Hay que ser socio para aprovechar la mayoría de las ofertas

Costco exige una membresía activa para realizar compras regulares en sus warehouses. La compañía confirmó recientemente que no ofrece pases gratuitos de compras para personas que no sean socias, aunque existen algunas excepciones específicas, como determinadas compras en farmacia.

Las promociones de Member-Only Savings están diseñadas precisamente para miembros activos.

Quienes ya tienen una cuenta pueden consultar todas las ofertas desde la aplicación móvil o directamente desde Costco.com.

Hasta cuándo duran los descuentos

La nueva ronda de Member-Only Savings comenzó el 21 de septiembre de 2026 y finaliza el 18 de octubre de 2026. Eso no significa que todos los artículos vayan a permanecer disponibles hasta el último día.

Costco aclara que las promociones están sujetas a existencias y que algunos productos pueden agotarse antes de que termine el período de descuentos. Por eso, en artículos con rebajas importantes o disponibilidad limitada, esperar hasta mediados de octubre puede significar encontrar menos opciones.

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La nueva tanda de descuentos llega justo después del cierre de las promociones anteriores y vuelve a mostrar una de las estrategias más habituales de Costco: renovar periódicamente el grupo de productos con rebajas para mantener oportunidades de ahorro durante todo el mes.

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