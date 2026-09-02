Walmart cambia para siempre la forma de pagar en sus tiendas: cuándo llegará a todos los locales

Walmart comenzó a habilitar pagos sin contacto en tiendas seleccionadas de Estados Unidos. El cambio permite usar tarjetas contactless, teléfonos y relojes inteligentes, además de Apple Pay y Google Pay, y llegará a todos sus locales antes de terminar 2026.

Walmart está cambiando una de las experiencias más cotidianas para millones de compradores en Estados Unidos: la forma de pagar en las cajas.

La compañía comenzó el 24 de agosto de 2026 a incorporar Tap to Pay en tiendas Walmart y clubes Sam’s Club seleccionados, una tecnología que permite completar una compra simplemente acercando una tarjeta, un teléfono celular o un reloj inteligente al lector de pagos.

El despliegue continuará durante los próximos meses y Walmart confirmó que planea tener esta modalidad disponible en todas sus tiendas y clubes de Estados Unidos antes de que termine 2026. Las estaciones de combustible deberán esperar un poco más: allí la implementación está prevista para mediados de 2027.

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Walmart comienza a aceptar Apple Pay y Google Pay

El cambio tiene especial importancia porque Walmart fue durante años uno de los grandes comercios estadounidenses que no aceptaba de manera generalizada Apple Pay y Google Pay en sus cajas.

Con la llegada de Tap to Pay, los clientes podrán utilizar estas billeteras digitales compatibles para pagar acercando su iPhone, teléfono Android o smartwatch al terminal, además de usar tarjetas bancarias con tecnología contactless.

Walmart explicó oficialmente que los compradores podrán pagar con una tarjeta contactless elegible, un teléfono o un reloj inteligente. También podrán incorporar determinadas tarjetas de Walmart, Sam’s Club y OnePay a sus billeteras digitales.

Para el cliente, esto significa que ya no será necesario introducir físicamente la tarjeta en el lector ni utilizar exclusivamente la aplicación de Walmart para pagar desde el celular.

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Cuándo estará disponible en todas las tiendas Walmart

La implementación se realiza por etapas. Walmart comenzó a activar Tap to Pay en algunos establecimientos el 24 de agosto de 2026, pero todavía no está disponible en todos los locales.

El calendario anunciado por la empresa es:

Desde el 24 de agosto de 2026: primeras tiendas Walmart y Sam’s Club.

Antes de finalizar 2026: todas las tiendas Walmart y clubes Sam’s Club de Estados Unidos.

Para mediados de 2027: estaciones de combustible de la compañía.

Por lo tanto, un comprador puede encontrar actualmente un Walmart donde el nuevo sistema ya funcione y otro donde todavía no haya sido habilitado.

Walmart no publicó un cronograma individual para cada establecimiento.

Cómo saber si un Walmart ya tiene Tap to Pay

La señal más sencilla está en el propio lector de tarjetas. Los terminales compatibles con pagos sin contacto suelen mostrar el símbolo contactless, formado por varias líneas curvas similares a las de una señal inalámbrica.

Si el sistema ya fue activado, el cliente podrá acercar su tarjeta, teléfono o smartwatch al lector en el momento del pago.

Quienes utilicen una billetera digital deberán tener configurada previamente una tarjeta compatible en su dispositivo y seguir el procedimiento de autenticación correspondiente, como reconocimiento facial, huella digital o código de seguridad.

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Walmart Pay no desaparece

La llegada de Apple Pay, Google Pay y Tap to Pay no significa que Walmart vaya a eliminar Walmart Pay. La compañía confirmó que seguirá ofreciendo sus sistemas existentes junto con las nuevas alternativas.

Los clientes podrán continuar pagando con:

Efectivo.

Tarjetas de crédito y débito.

Walmart Pay.

Tap to Pay.

Billeteras digitales y dispositivos compatibles.

Walmart Pay funciona desde la aplicación de Walmart y permite pagar mediante el teléfono, consultar compras y recibos y acceder a determinados beneficios de Walmart+.

En Sam’s Club también seguirá disponible Scan & Go, que permite escanear los productos mientras se recorre la tienda y pagar desde la aplicación sin pasar por una caja convencional.

Por qué Walmart tardó tanto en aceptar Apple Pay

El cambio rompe con una estrategia que Walmart mantuvo durante años. Mientras Apple Pay y otros sistemas sin contacto se expandían entre grandes cadenas minoristas estadounidenses, Walmart apostó principalmente por su propia plataforma Walmart Pay.

La compañía también participó durante la década pasada en CurrentC, un proyecto desarrollado junto a otros minoristas para crear un sistema de pagos móvil alternativo. La iniciativa finalmente fue abandonada.

Por eso, la llegada de Apple Pay y Google Pay representa un giro importante para una de las cadenas comerciales más grandes del país.

TechCrunch señaló que Walmart se había convertido en uno de los principales grandes minoristas estadounidenses que todavía no incorporaban estas tecnologías de forma generalizada.

Cuántas tiendas Walmart deberán incorporar el nuevo sistema

El alcance del cambio es enorme. A julio de 2026, Walmart contaba en Estados Unidos con 4,615 establecimientos bajo su marca, además de 602 clubes Sam’s Club. Dentro de Walmart había:

3,569 Supercenters.

351 tiendas de descuento.

674 Neighborhood Markets.

21 establecimientos de formatos más pequeños.

En total, Walmart y Sam’s Club sumaban 5,217 unidades comerciales en Estados Unidos a esa fecha. La compañía asegura además que sus tiendas y clubes se encuentran a menos de 10 millas de aproximadamente el 90% de la población estadounidense.

Qué cambia para los compradores

Para una persona que ya utiliza Apple Pay, Google Pay o una tarjeta contactless en supermercados, farmacias y restaurantes, el funcionamiento será prácticamente el mismo. Al llegar a la caja, podrá seleccionar su método de pago y acercar el dispositivo o tarjeta al lector compatible.

El cambio elimina una particularidad que durante años distinguió a Walmart de otras grandes cadenas: tener un teléfono preparado para pagar sin contacto no garantizaba que pudiera utilizarse directamente en la caja. Ahora esa limitación está desapareciendo gradualmente.

El proceso ya comenzó, pero la fecha clave es finales de 2026. Para entonces, Walmart promete que los pagos Tap to Pay estarán disponibles en todos sus establecimientos y clubes de Estados Unidos.

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