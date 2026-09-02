TSA alerta a millones que viajarán por Labor Day: el documento que deben revisar antes de ir al aeropuerto

Millones de estadounidenses se preparan para una de las últimas grandes escapadas del verano y la Transportation Security Administration (TSA) lanzó un recordatorio importante antes del inicio del movimiento masivo por Labor Day: revisar la identificación antes de salir hacia el aeropuerto.

La agencia espera examinar a más de 17 millones de pasajeros entre el jueves 3 y el miércoles 9 de septiembre de 2026, según las previsiones de la TSA. El viernes 4 sería el día de mayor actividad, con cerca de 3 millones de personas pasando por los controles de seguridad.

La advertencia cobra especial relevancia desde que Estados Unidos comenzó a aplicar plenamente los requisitos de REAL ID. Una licencia de conducir estatal que no sea compatible ya no funciona por sí sola como identificación válida en los controles de la TSA.

Puedes ver: ¿Pueden detenerte en un aeropuerto de EE.UU.? Normas que rigen las acciones de los agentes de ICE

Qué identificación exige la TSA para viajar en avión

Desde el 7 de mayo de 2025, los pasajeros de 18 años o más que utilicen una licencia de conducir o tarjeta de identificación emitida por un estado deben presentar una versión que cumpla con los estándares de REAL ID.

La TSA confirma que las licencias estatales que no sean compatibles con REAL ID ya no son aceptadas como identificación válida en los aeropuertos. Esto no significa que sea obligatorio tener específicamente una REAL ID, ya que también existen otros documentos aceptados. Entre ellos se encuentran:

Pasaporte estadounidense.

Tarjeta de pasaporte de Estados Unidos.

Pasaporte emitido por un gobierno extranjero.

Tarjetas de programas como Global Entry, NEXUS, SENTRI y FAST.

Tarjeta de residente permanente.

Identificación militar estadounidense.

Enhanced Driver’s License o Enhanced ID emitidas por determinados estados.

Otras identificaciones federales incluidas en la lista de la TSA.

Por eso, quien todavía tenga una licencia estatal que diga que no es válida para propósitos federales puede viajar llevando, por ejemplo, un pasaporte aceptado por la TSA.

Qué pasa si llegas al aeropuerto sin REAL ID

Este es uno de los puntos que pueden generar más confusión. Llegar sin una REAL ID no implica necesariamente perder el vuelo, siempre que el pasajero tenga otra identificación válida.

El problema aparece cuando una persona presenta una licencia estatal que no cumple con REAL ID y tampoco dispone de otra identificación aceptada.

En esas circunstancias, la TSA puede enviar al pasajero a un procedimiento separado para verificar su identidad y someterlo a controles adicionales. Si la agencia consigue confirmar la identidad, puede permitirle ingresar al área de seguridad. Pero, si la identidad no puede ser verificada, la persona no podrá pasar el control de seguridad.

Con aeropuertos mucho más congestionados por Labor Day, ese procedimiento adicional también puede convertirse en una demora importante.

¿Se puede volar si se perdió la identificación?

La TSA contempla también situaciones en las que un viajero perdió o no tiene consigo un documento aceptado. Un agente puede pedirle que complete un proceso de verificación de identidad, proporcionando información como su nombre y domicilio actual.

Si la identidad puede confirmarse, el pasajero podrá continuar hacia el control, aunque puede ser sometido a una inspección adicional. Si se niega a cooperar o la TSA no consigue confirmar quién es, no podrá acceder al área segura del aeropuerto.

Por eso, la posibilidad de verificación alternativa debería considerarse una solución de último recurso y no una sustitución de llevar una identificación válida.

Puedes ver: ¿ICE puede arrestarte sin orden judicial? Esto es lo que debes saber para protegerte

¿Sirve una identificación vencida?

Hay una excepción que puede resultar útil para algunos viajeros. Actualmente, la TSA señala que acepta determinados documentos de identificación hasta dos años después de su fecha de vencimiento, siempre que pertenezcan a las categorías de identificación admitidas por la agencia.

Una licencia temporal de conducir, en cambio, no figura como identificación aceptada para pasar por el control de seguridad.

Los menores de 18 años tienen reglas diferentes

Para vuelos dentro de Estados Unidos, la TSA no exige identificación a los menores de 18 años que viajan acompañados. Las aerolíneas, sin embargo, pueden establecer requisitos propios en determinadas situaciones, por lo que las familias deberían comprobar las condiciones de la compañía antes del viaje.

Puedes ver: El creciente número de migrantes que están siendo detenidos por ICE en los aeropuertos de EE.UU.

Cuándo será el peor momento para viajar por Labor Day

Los aeropuertos no serán el único lugar donde aumentará el movimiento. La previsión de TSA apunta a más de 17 millones de pasajeros aéreos entre el 3 y el 9 de septiembre. El viernes aparece como el día más intenso para volar.

AAA, por su parte, sitúa a Seattle, Orlando, Boston, Denver y Nueva York entre los destinos nacionales más reservados para Labor Day de este año. Los vuelos de ida y vuelta dentro de Estados Unidos cuestan aproximadamente un 2% más que en 2025, con un promedio cercano a $750 dólares, según sus datos de reservas.

En las carreteras, INRIX prevé que uno de los momentos más complicados sea el jueves 3 de septiembre entre las 2:00 p.m. y las 7:00 p.m., mientras que el viernes la mayor congestión se espera aproximadamente entre el mediodía y las 8:00 p.m.

Para quienes vuelen durante el feriado, la recomendación práctica es sencilla: comprobar ahora mismo qué identificación llevan en la billetera. Descubrir que una licencia no cumple con REAL ID cuando ya se está frente al control de seguridad puede convertir uno de los fines de semana más concurridos del año en una carrera para no perder el avión.

Sigue leyendo:

Fechas especiales hasta fin de año: planifica tus compras en EE.UU. y aprovecha los descuentos

Cuándo es temporada baja en Estados Unidos: meses ideales para viajar gastando menos

Esta es la fecha más barata para viajar a Miami y ahorrar cientos de dólares