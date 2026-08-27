Cuándo es más barato viajar a México desde EE.UU. y qué vuelos bajaron hasta 42%

Viajar de Estados Unidos a México puede resultar considerablemente más barato en algunas rutas durante 2026. Un análisis de Expedia encontró caídas interanuales de hasta 42% en el precio de los boletos hacia determinadas ciudades mexicanas, especialmente para quienes parten desde Texas.

El mayor descenso aparece en los vuelos de Houston a Morelia, cuyos precios promedio bajaron 42% frente al período anterior, según el informe 2026 Air Hacks de Expedia. Muy cerca se encuentra la ruta Dallas-Morelia, con una reducción del 41%, mientras que viajar desde Houston a San Luis Potosí registra una caída del 32%.

Los porcentajes no significan que todos los boletos disponibles tengan actualmente ese descuento. Son variaciones de las tarifas promedio observadas en las reservas analizadas por Expedia.

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Las 3 rutas a México donde más bajaron los precios

Estas son las rutas entre Estados Unidos y México que aparecen entre las mayores caídas internacionales de tarifas del informe:

Houston – Morelia: bajó un 42%.

Dallas – Morelia: los precios cayeron un 41%.

Houston – San Luis Potosí: los boletos cuestan hasta un 32% menos.

Morelia destaca especialmente. Dos de las tres rutas mexicanas con mayores reducciones tienen como destino la capital de Michoacán.

El informe se elaboró utilizando millones de datos de vuelos reservados en Expedia en Estados Unidos entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025, comparados, cuando corresponde, con el período comprendido entre diciembre de 2023 y noviembre de 2024.

¿Cuál es el día más barato para volar de Estados Unidos a México?

Expedia no publicó un día específicamente más barato para todas las rutas entre Estados Unidos y México. Sin embargo, sus datos para los viajes internacionales de pasajeros estadounidenses ofrecen una referencia útil: en 2026, el viernes es el día más económico en promedio para salir del país.

Volar internacionalmente un viernes puede costar alrededor de 8% menos que hacerlo un domingo, que aparece como el día más caro.

Esto no garantiza que un vuelo determinado a Cancún, Ciudad de México o Guadalajara sea siempre más barato un viernes. Los precios dependen también de la ruta, la temporada, la demanda y la anticipación con la que se compra.

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Cuándo conviene comprar un vuelo internacional en 2026

El estudio también cuestiona una de las ideas más extendidas entre los viajeros: que comprar con muchos meses de anticipación necesariamente garantiza la tarifa más económica.

Entre las reservas estudiadas por Expedia, los pasajeros estadounidenses que compraron vuelos internacionales entre 31 y 45 días antes de viajar ahorraron en promedio $190 frente a quienes reservaron con seis meses de anticipación.

Los precios promedio más bajos aparecieron incluso más cerca de la salida: entre 8 y 15 días antes, con un ahorro promedio de aproximadamente $225 frente a reservar seis meses antes.

Esperar tanto, sin embargo, implica un riesgo: puede haber menos horarios disponibles, desaparecer los vuelos directos o aumentar abruptamente la tarifa de una ruta concreta. Por eso, los datos deben tomarse como tendencias y no como una garantía de precio.

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Agosto, el mes más barato para vuelos internacionales

También importa cuándo se realizan las vacaciones. Para los viajeros estadounidenses, agosto fue el mes con las tarifas internacionales promedio más económicas en los datos analizados por Expedia.

Los precios fueron aproximadamente un 29% más bajos que en diciembre, el mes más costoso, una diferencia media cercana a $120 por boleto.

El dato puede ser especialmente relevante para familias que viajan a México durante el final de las vacaciones escolares de verano, aunque las tarifas hacia destinos turísticos concretos pueden comportarse de manera diferente.

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México sigue entre los destinos internacionales favoritos desde EE.UU.

México mantiene además una presencia destacada entre los destinos internacionales de los viajeros estadounidenses.

Cancún, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey aparecen entre los lugares a los que los estadounidenses realizan incluso viajes internacionales extremadamente cortos de ida y vuelta en 24 horas, una tendencia que Expedia detectó entre las reservas analizadas. (expedia.com)

Para quienes buscan ahorrar en un viaje a México, los datos de 2026 dejan tres pistas: comparar diferentes aeropuertos de salida, evaluar viajar un viernes y no asumir que comprar con seis meses de anticipación será necesariamente más económico.

Pero la oportunidad más llamativa está actualmente en las rutas desde Texas hacia el centro de México: Houston-Morelia y Dallas-Morelia registraron caídas superiores al 40% en las tarifas promedio analizadas.

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