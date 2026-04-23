Ni Cancún ni Punta Cana: hay otra playa de América Latina entre las 8 mejores del mundo

En un ranking internacional que volvió a poner el foco sobre los destinos soñados, una playa de Puerto Rico apareció entre las ocho mejores del mundo. Lo llamativo para muchos viajeros es que fue la única representante de América Latina en ese grupo selecto. No quedó en México, ni en Brasil, ni en República Dominicana: está en una pequeña isla del Caribe que cada año gana más atención entre turistas de Estados Unidos.

Se trata de Playa Flamenco, una franja de arena blanca y agua turquesa ubicada en Culebra, un municipio-isla al este de Puerto Rico. El lugar es conocido por su bahía en forma de herradura, mar calmo y paisaje natural casi intacto. Distintos rankings turísticos la mencionan desde hace años entre las mejores playas del planeta y ahora apareció entre las 8 mejores playas del mundo en un ranking publicado por BBC Travel.

Dónde queda Playa Flamenco

Playa Flamenco está en la isla de Culebra, a unos 17 millas al este de la isla principal de Puerto Rico. Culebra es pequeña, tranquila y muy valorada por quienes buscan playas más naturales y menos urbanizadas que otras zonas del Caribe.

La forma más rápida es tomar un avión pequeño que salga de los aeropuertos de SJU o Isla Grande, y también hay un ferry que sale del pueblo de Ceiba. Crédito: Imagen creada con AI | Impremedia

Para muchos viajeros hispanos que viven en Estados Unidos, representa una escapada atractiva porque combina clima tropical, playas reconocidas mundialmente y la facilidad de viajar a Puerto Rico sin pasaporte si son ciudadanos estadounidenses.

Isla de Culebra, un paraíso ecológico

Culebra es una pequeña isla escasamente poblada y un grupo de cayos circundantes frente a la costa de Puerto Rico. En el noroeste está la playa Flamenco, una larga extensión de arena con forma de medialuna y aguas color turquesa, resguardada por colinas arboladas.

Cerca está la playa Tamarindo, con aguas claras llenas de peces, tortugas de mar y rayas. En el suroeste, está la playa Punta Melones, conocida como un punto de observación de espectaculares atardeceres.

¿Por qué se llama Isla Culebra? Hay que aclarar que la isla recibe su nombre no por la abundancia de culebras sino por el nombre de un obispo de Toledo llamado San Ildefonso de Culebra.

Cómo llegar desde Estados Unidos

La ruta más común es volar primero a San Juan, principal puerta de entrada aérea del territorio. Desde allí hay dos opciones habituales:

Vuelo corto a Culebra : Existen vuelos regionales de pocos minutos desde el área metropolitana de San Juan hacia Culebra.

: Existen vuelos regionales de pocos minutos desde el área metropolitana de San Juan hacia Culebra. Ferry desde la costa este: Muchos visitantes van hasta Ceiba y toman ferry hacia Culebra. Luego pueden moverse en taxi o transporte local hasta la playa. El viaje dura aproximadamente una hora , y puedes elegir asientos con aire acondicionado o subir a la cubierta al aire libre para disfrutar de las mejores vistas.

Conviene revisar horarios con anticipación, especialmente en fines de semana y temporada alta.

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Por qué está entre las mejores del mundo

Lo que más suelen destacar viajeros y rankings internacionales es:

Arena blanca fina.

Agua transparente y poco profunda.

Buen entorno para nadar.

Paisaje amplio sin grandes edificios.

Ambiente ideal para relajarse.

Oportunidades de snorkel en zonas cercanas.

Tripadvisor también la ha reconocido en diferentes años dentro de sus listados globales.

Cuándo conviene ir

La mejor experiencia suele darse entre invierno y primavera, cuando el clima es más seco y agradable. En verano puede haber más calor, lluvias breves y mayor demanda.

Si buscas menos gente, conviene evitar fines de semana largos y feriados.

Una joya del Caribe que muchos aún no conocen

Playa Flamenco puede ser una gran alternativa si buscan Caribe sin salir del entorno estadounidense. Está en Puerto Rico, tiene reconocimiento mundial y conserva algo cada vez más difícil de encontrar: belleza natural sin excesos de urbanización.

Mientras muchos miran siempre a Cancún o Punta Cana, esta playa demuestra que una de las mejores del mundo también está más cerca de lo que parece.

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