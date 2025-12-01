¿Cyber Monday o Travel Tuesday? Este es el mejor día para conseguir descuentos en viajes

En los últimos años, Travel Tuesday ha crecido de manera notable dentro del calendario comercial estadounidense, posicionándose junto al Black Friday y el Cyber Monday como una fecha clave para quienes buscan ofertas de viajes durante la temporada navideña. Su expansión ha impulsado un nuevo comportamiento entre consumidores atentos a oportunidades digitales.

La popularidad del martes de viajes ha coincidido con un marcado interés por adquirir vuelos baratos, especialmente porque los estudios indican que las ventas de pasajes caen en los días previos al Día de Acción de Gracias. Este fenómeno abre una ventana de descuentos que las aerolíneas aprovechan estratégicamente para reactivar la demanda.

Aunque este lunes corresponde al Cyber Monday, mañana los viajeros podrán orientar su atención hacia el Travel Tuesday, un día diseñado para facilitar reservas anticipadas y asegurar descuentos en vuelos de manera planificada. Las promociones suelen abarcar rutas nacionales e internacionales con incentivos adicionales para viajar fuera de temporada.

Para los consumidores estadounidenses, acostumbrados a buscar rebajas durante las festividades, el periodo que inicia en Acción de Gracias se ha convertido en casi una semana completa de compras. Con la llegada del martes de viajes, se amplían las posibilidades de hallar ofertas de viajes tanto en aerolíneas como en cadenas hoteleras.

Un día clave para obtener vuelos baratos y promociones extendidas

Muchos viajeros ya han comenzado a rastrear promociones en los últimos días y, si encuentran un precio conveniente durante el Cyber Monday, los expertos recomiendan comprar sin demora. La anticipación puede resultar decisiva, especialmente cuando las aerolíneas liberan tarifas reducidas con disponibilidad limitada.

Aunque lo más lógico parecería esperar al martes para obtener un viaje más económico, los analistas sugieren monitorear desde hoy. La razón principal es que algunas promociones relámpago se activan primero el lunes, lo que permite asegurar billetes antes de que aumente la demanda general.

El martes de viajes, sin embargo, continúa siendo la fecha oficialmente respaldada por la industria turística para lanzar la mayor variedad de descuentos. Para mantener esta tradición y fortalecer las ventas, las compañías aéreas y plataformas de reservas buscan ofrecer beneficios atractivos y procesos sencillos que aseguren flexibilidad al consumidor en cambios o cancelaciones.

Si bien existen ofertas exclusivas disponibles únicamente durante Travel Tuesday, otras provienen directamente del Black Friday, extendiendo así la vida de las promociones. Esto permite acceder a vuelos baratos incluso cuando las rebajas del fin de semana ya parecen haber concluido en otros sectores comerciales.

Los especialistas recomiendan inscribirse en alertas y boletines de aerolíneas o agencias, una práctica que facilita recibir notificaciones inmediatas sobre nuevas promociones. Esta estrategia es especialmente útil para identificar descuentos en vuelos y alojamientos que permiten planificar un viaje deseado para vacaciones, escapadas cortas o visitas familiares.

Con la combinación de ofertas digitales, dinamismo comercial y mayor información en tiempo real, el Travel Tuesday se consolida como una oportunidad relevante para quienes buscan viajar más económico. Su creciente presencia lo convierte en un complemento estratégico dentro del ciclo de compras de fin de año.