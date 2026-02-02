Las rutas aéreas con más turbulencias en EE.UU: cuándo y dónde el avión salta más

La experiencia de volar no es la misma en todas partes. Aunque para muchos pasajeros todos los vuelos parecen similares, los datos muestran otra realidad. Un análisis reciente, basado en miles de trayectos comerciales y en información meteorológica avanzada, identificó cuáles son las rutas aéreas más propensas a turbulencias en Estados Unidos durante 2025.

El resultado es claro: hay conexiones donde el movimiento del aire es más frecuente e intenso, y no siempre se trata de vuelos largos. Incluso trayectos cortos pueden sentirse más “bumpy”, generando incomodidad y, en muchos casos, miedo entre los pasajeros.

Crédito: Imagen conceptual creada con AI. | Impremedia

Si sufres de aerofobia o sientes miedo o ansiedad cuando tomas un avión o vuela un ser querido, esta nota te dará información y algunos datos que te ayudarán a entender por qué ocurre y por qué no hay riesgo.

Rutas turbulentas: las razones detrás del ranking

Para comprender por qué ocurre esto, los especialistas utilizan una métrica técnica conocida como tasa de disipación de remolinos (EDR). Este indicador permite medir cuán inestable es el aire que atraviesa un avión durante su recorrido. Cuanto más alto es el valor promedio de EDR en una ruta, mayor es la probabilidad de experimentar sacudidas, cambios bruscos de altitud o movimientos laterales. La ventaja de este sistema es que se basa en datos reales de vuelo y no solo en la percepción subjetiva de los pasajeros.

Este tipo de información resulta especialmente relevante para quienes sienten miedo a volar. La turbulencia suele ser el principal disparador de la ansiedad en el aire, incluso por encima del despegue o el aterrizaje. Sin embargo, entender que esos movimientos responden a fenómenos atmosféricos medibles y previsibles ayuda a desactivar la sensación de peligro.

Cómo se mide la turbulencia

Para entender por qué algunas rutas son más turbulentas, los expertos utilizan una métrica técnica llamada tasa de disipación de remolinos (EDR). Cuanto mayor es el EDR promedio en una ruta, más probable es que un avión experimente movimientos de aire durante el trayecto.

Las turbulencias se clasifican típicamente en niveles como:

Leve: incómodo pero sin peligro grave.

Moderado o más intenso: movimientos que pueden hacer difícil caminar por la cabina o pueden causar lesiones si no se está abrochado.

Primavera y otoño son las estaciones con más turbulencia en EE.UU. Crédito: Mark J. Terrill | AP

Las rutas más turbulentas en EE.UU. (2025)

Según el informe de Turbuli, que analizó casi 10 000 trayectos entre aeropuertos del mundo, las rutas con más turbulencia en Norteamérica se concentran en la región occidental de Estados Unidos, especialmente alrededor de las Montañas Rocosas, donde las condiciones geográficas y meteorológicas favorecen el movimiento irregular del aire.

Estas son algunas de las rutas con mayor actividad de turbulencias en 2025:

Denver (Colorado) – Jackson Hole (Wyoming): Esta ruta de poco más de 400 millas fue la que registró el nivel promedio más alto en Norteamérica.

Albuquerque (Nuevo México) – Denver (Colorado): Muy cerca en puntuación, este vuelo también registra turbulencias frecuentes incluso en condiciones que parecen despejadas.

Jackson Hole – Salt Lake City (Utah): La geografía montañosa genera corrientes ascendentes y descendentes que producen movimientos de aire perceptibles.

Otras rutas con niveles significativos incluyen conexiones entre Denver y Salt Lake City, Bozeman (Montana) y Denver, así como vuelos desde Albuquerque y Salt Lake City.

Las 10 rutas aéreas con más turbulencias en USA

Denver – Jackson Hole: la época con más movimiento es primavera y otoño (vientos de montaña más intensos).

Albuquerque – Denver: las estaciones con más movimiento con primavera y verano (corrientes térmicas y jet stream).

Jackson Hole – Salt Lake City: la época con más movimiento es invierno y primavera (ondas de montaña)

Denver – Salt Lake City: otoño y primavera son los momentos con más turbulencias.

Bozeman – Denver: picos en invierno y primavera.

Salt Lake City – Reno: hay más movimiento en verano y otoño (aire seco e inestable).

Las Vegas – Reno: en verano es cuando se mueven los aviones por turbulencia térmica.

Phoenix – Denver: veranos y principios de otoño.

Los Ángeles – Denver: época con más movimiento: otoño y primavera (jet stream).

San Francisco – Denver: invierno y primavera.

Dato clave: la mayoría cruza zonas montañosas o áreas donde los vientos en altura y los cambios de presión generan turbulencia frecuente, incluso con cielo despejado.

Mapa de calor de turbulencia. Las altitudes están sobre el nivel del mar. Crédito: Captura de pantalla del sitio Turbuli | Impremedia

¿Qué causa estas turbulencias?

Las turbulencias no son aleatorias. Se producen por varios fenómenos naturales:

Montañas y cordilleras: las corrientes de aire que chocan con terrenos elevados, como las Montañas Rocosas, generan ondas de aire que los aviones tienen que atravesar.

las corrientes de aire que chocan con terrenos elevados, como las Montañas Rocosas, generan ondas de aire que los aviones tienen que atravesar. Corrientes en chorro e inestabilidad atmosférica : cambios en la velocidad y dirección del viento a altitudes de crucero.

: cambios en la velocidad y dirección del viento a altitudes de crucero. Frentes meteorológicos y condiciones climáticas variables: tormentas, frentes fríos o cálidos y diferencias de presión.

Además, expertos coinciden en que el cambio climático está influyendo en la frecuencia y severidad de las turbulencias, ya que altera patrones de viento y presión en la atmósfera superior, incluso en días de cielo aparentemente despejado.

Lo que debes saber como pasajero

Aunque los movimientos causados por turbulencias pueden resultar incómodos o provocar nerviosismo, no suelen poner en riesgo la seguridad de la nave. Los aviones comerciales están diseñados para soportar condiciones mucho más severas de lo que normalmente se experimenta.

La turbulencia no indica una falla del avión ni un riesgo de accidente, sino simplemente aire en movimiento, algo completamente normal en determinadas zonas y condiciones.

De hecho, los pilotos y las aerolíneas conocen de antemano cuáles son las rutas más propensas a este tipo de situaciones y planifican los vuelos en consecuencia. Los aviones están diseñados para soportar turbulencias mucho más fuertes que las que se experimentan habitualmente, y los sistemas de monitoreo permiten ajustar la altitud o la trayectoria para minimizar el impacto.

Las tormentas y los vientos en altura son una de las principales causas de turbulencia durante los vuelos. Crédito: Imagen conceptual creada con AI. | Impremedia

Las turbulencias y el miedo a volar: ¿Son peligrosas?

Para muchas personas, la turbulencia es la parte más estresante de un vuelo. La sensación de pérdida de control, los movimientos bruscos y la falta de información clara activan el miedo, aun cuando desde el punto de vista técnico y estadístico no representan un peligro real.

Pero, de nuevo: la turbulencia es simplemente aire en movimiento. Así como un auto puede sacudirse en un camino irregular sin dejar de ser seguro, los aviones atraviesan zonas de aire inestable para las que están ampliamente preparados.

Además, como dijimos, los pilotos no “se sorprenden” con la turbulencia. Cuentan con reportes meteorológicos en tiempo real, información de otros vuelos y sistemas que les permiten anticipar las zonas más movidas y, cuando es posible, cambiar de altitud o ruta para reducir el impacto.

La evidencia es clara: la turbulencia no provoca caídas de aviones. Los incidentes asociados casi siempre involucran pasajeros o tripulantes que no llevaban el cinturón de seguridad abrochado. Por eso, la recomendación más importante —y la más efectiva— es mantenerlo puesto mientras se permanece sentado.

La Administración Federal de Aviación (FAA) y las aerolíneas recomiendan como medida básica que los pasajeros mantengan el cinturón de seguridad abrochado siempre que estén sentados, ya que la mayoría de lesiones asociadas a turbulencias ocurren cuando alguien no está asegurado.

Buenos datos para aerofóbicos: la información ayuda

Las turbulencias forman parte de la experiencia de volar y, aunque algunas rutas en Estados Unidos presentan niveles más altos debido a su geografía y condiciones atmosféricas, la mayoría se clasifica como ligera o moderada. Conocer cuáles son estas rutas te puede ayudar a anticipar la experiencia de vuelo y tomar precauciones simples que aumentan la comodidad y seguridad del viaje.

Volar por Estados Unidos puede ser más movido en ciertas rutas, pero no más riesgoso. Con información, expectativas claras y algunas decisiones simples, incluso los trayectos más turbulentos se pueden atravesar con tranquilidad.

Te puede interesar:

Las aerolíneas más seguras del mundo en 2026 (y por qué importan más que nunca)

La fobia a volar afecta a más de 25 millones de estadounidenses

El giro inesperado: cómo las pastillas para adelgazar podrían abaratar tus viajes en avión

Qué hacer si cancelan tu vuelo por tormenta: derechos como pasajero en EE.UU.





