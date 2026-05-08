Huracanes en Estados Unidos: cuándo empieza la temporada 2026 y qué estados tienen mayor riesgo

La temporada de huracanes es una de las épocas más vigiladas del año en Estados Unidos, especialmente para millones de personas que viven en zonas costeras expuestas a tormentas, inundaciones y cortes de energía. Aunque no es posible saber con meses de anticipación cuándo tocará tierra el próximo gran huracán, sí existe un calendario oficial y patrones históricos que permiten prepararse.

Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), la temporada de huracanes del Atlántico comienza oficialmente el 1 de junio de 2026 y termina el 30 de noviembre de 2026. Históricamente, la actividad suele intensificarse entre agosto y octubre, con septiembre como el período de mayor riesgo.

La experiencia reciente explica por qué el tema preocupa. En los últimos años, huracanes como Ian, Idalia, Beryl y Helene dejaron miles de evacuados, daños multimillonarios y alteraciones en servicios esenciales.

Más allá de la trayectoria exacta de cada tormenta, el mensaje de las autoridades es consistente: prepararse antes de que comience la temporada puede marcar una diferencia importante.

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Cuándo es más probable que lleguen tormentas y huracanes

Aunque junio marca el inicio oficial, no todos los meses tienen el mismo nivel de riesgo. De acuerdo con NOAA y el Centro Nacional de Huracanes (NHC), la actividad suele seguir este patrón:

Junio y julio: inicio gradual, con sistemas menos frecuentes.

Agosto: aumento notable de actividad.

Septiembre: pico histórico de la temporada.

Octubre: riesgo todavía alto, especialmente en el Caribe y Golfo.

Noviembre: descenso progresivo.

Eso significa que el período de mayor atención suele concentrarse entre finales del verano y comienzos del otoño.

Florida: el estado más expuesto

Florida suele encabezar cualquier lista de vulnerabilidad frente a huracanes. Su ubicación entre el Atlántico y el Golfo de México la deja expuesta a tormentas desde múltiples direcciones. Ciudades como Miami, Tampa, Fort Myers, Naples, Orlando y Jacksonville suelen permanecer bajo monitoreo constante durante la temporada.

Google Maps permite seguir en tiempo real los huracanes y enlaza fuentes oficiales con información útil y actualizadañ Crédito: Shutterstock

Además del impacto directo del viento, uno de los mayores riesgos en Florida son las marejadas ciclónicas, las inundaciones repentinas y los prolongados cortes eléctricos.

La marejada ciclónica es una inundación costera asociada con un sistema atmosférico de baja presión (normalmente, con un ciclón tropical). Se produce en general cuando los vientos en altura empujan la superficie oceánica.

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Texas: amenaza en la costa del Golfo

Texas también enfrenta riesgo importante durante cada temporada. Zonas como Houston, Galveston, Corpus Christi y otras ciudades costeras pueden verse afectadas por huracanes que ingresan desde el Golfo de México.

En Texas, el riesgo no se limita al viento. Las lluvias extremas y las inundaciones urbanas suelen ser uno de los principales peligros, incluso cuando la tormenta pierde fuerza antes de tocar tierra.

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Luisiana: alta vulnerabilidad por geografía

Luisiana mantiene una exposición histórica elevada por su geografía costera y zonas de baja altitud. Nueva Orleans y otras comunidades cercanas al Golfo son especialmente sensibles a inundaciones y marejadas.

La memoria de Katrina sigue marcando la percepción pública, pero cada temporada plantea nuevos riesgos.

Alabama y Mississippi: riesgo frecuente en la costa del Golfo

Aunque reciben menos atención mediática que Florida o Texas, Alabama y Mississippi también están dentro de la zona de impacto frecuente.

Las comunidades costeras pueden enfrentar evacuaciones, daños estructurales y cortes de servicios esenciales cuando sistemas intensos avanzan por el Golfo.

Georgia y las Carolinas: amenaza en la costa este

Georgia, Carolina del Sur y Carolina del Norte también forman parte del corredor de riesgo. Charleston, Savannah, Wilmington y otras ciudades costeras suelen entrar en alertas preventivas durante sistemas activos.

Además del impacto costero, tormentas debilitadas pueden avanzar tierra adentro y provocar inundaciones severas.

Nueva York y Nueva Jersey también pueden sentir impactos

Aunque no son los primeros estados que vienen a la mente cuando se habla de huracanes, Nueva York y Nueva Jersey no están fuera del mapa.

Superstorm Sandy dejó claro que sistemas intensos pueden afectar severamente el noreste, especialmente con inundaciones costeras, interrupciones del transporte y daños en infraestructura.

¿California está en riesgo?

El Pacífico oriental rara vez genera impactos directos de huracanes en California. Sin embargo, remanentes de tormentas tropicales pueden dejar lluvias intensas, inundaciones repentinas o problemas de movilidad, como ya ocurrió recientemente con sistemas inusuales.

Cómo prepararse antes de que empiece la temporada

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) recomienda no esperar a que exista una alerta para actuar. Entre las medidas básicas:

Revisar seguros del hogar o alquiler.

Preparar agua potable y alimentos no perecederos.

Contar con medicamentos esenciales.

Tener baterías, linternas y cargadores.

Identificar rutas de evacuación.

Guardar documentos importantes.

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