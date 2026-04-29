Tras 27 muertes en Texas, Camp Mystic quiere reabrir: qué deben revisar los padres antes del summer camp
Camp Mystic quiere reabrir tras la tragedia en Texas que dejó 27 muertos. Qué ocurre ahora y qué deben revisar los padres antes de elegir un summer camp
Para muchas familias, enviar a un hijo a un campamento de verano suele ser una decisión cargada de ilusión. Significa aire libre, amistades nuevas, independencia, juegos, deportes y recuerdos que pueden durar toda la vida. Pero en Texas, esa imagen quedó profundamente golpeada tras la tragedia ocurrida en Camp Mystic, donde 27 personas murieron durante las inundaciones del verano pasado.
Ahora, mientras el campamento analiza volver a abrir sus puertas, el dolor se mezcla con una pregunta inevitable para miles de padres en Estados Unidos: ¿cómo saber si un summer camp es realmente seguro?
La noticia no impacta solo en Texas. Toca una fibra sensible en hogares de todo el país, especialmente en familias trabajadoras que cada año dependen de estos programas durante las vacaciones escolares.
- Qué está pasando ahora con Camp Mystic
- Por qué el caso conmueve tanto a los padres
- Lo que cambió después de Camp Mystic
- Qué deberían revisar hoy los padres antes de inscribir a un hijo
- Preguntas incómodas que hoy conviene hacer
- El impacto en familias hispanas
- Una tragedia que dejó una lección dura
Qué está pasando ahora con Camp Mystic
Esta semana, legisladores de Texas retomaron la investigación sobre lo ocurrido en julio de 2025, cuando lluvias intensas y crecidas repentinas golpearon la región de Hill Country. Lo que debía ser una temporada normal de verano terminó en una emergencia devastadora.
Durante la audiencia se revisaron decisiones tomadas ese día, tiempos de reacción y medidas preventivas que, según críticos y familiares, no fueron suficientes.
Entre los puntos que surgieron están:
- Si existían protocolos claros ante inundaciones repentinas.
- Cómo se monitoreaban alertas meteorológicas en tiempo real.
- Si el personal estaba entrenado para evacuar menores.
- Cuánto demoró la respuesta de emergencia.
- Qué controles estatales se realizaron antes de la temporada.
Al mismo tiempo, representantes vinculados al campamento manifestaron su intención de reabrir este verano, algo que generó fuerte rechazo entre familiares de víctimas y parte de la comunidad. Para muchos, la pregunta no es cuándo volverán a abrir, sino si hoy están dadas las condiciones para hacerlo.
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Por qué el caso conmueve tanto a los padres
Cuando ocurre una tragedia con menores lejos de sus familias, el impacto emocional es enorme. No se trata solo de cifras: detrás de cada número hubo una cama vacía, una llamada que nunca debió llegar y padres que habían confiado el cuidado de sus hijos a una institución. Eso explica por qué el caso trascendió Texas y sigue generando repercusión nacional.
Los summer camps mueven a millones de familias cada año. Muchos padres los eligen porque necesitan trabajar, porque sus hijos disfrutan la experiencia o porque buscan un espacio sano durante el receso escolar. Pero la tragedia recordó algo básico: la confianza también debe auditarse.
Lo que cambió después de Camp Mystic
Antes, muchos padres revisaban precio, actividades y fotos del lugar. Hoy, después de este caso, la mirada cambió. Ahora también se chequean los planes de emergencia, la capacitación real del personal, la ubicación geográfica y el historial de incidentes. La transparencia con las familias se ha vuelto clave.
En otras palabras: ya no alcanza con que el campamento “se vea lindo”.
Qué deberían revisar hoy los padres antes de inscribir a un hijo
Es importante tener en cuenta una lista de preguntas o temas para consultar cuando decidimos enviar a un hijo a un campamento de verano. Veamos algunas de ellas.
Plan de emergencias claro y por escrito
Pregunte qué ocurre ante tormentas, inundaciones, incendios, calor extremo o cortes eléctricos. No alcanza con una respuesta vaga. Un campamento serio debe poder explicar:
- Dónde refugian a los niños
- Cómo evacúan
- Quién decide
- Cómo avisan a los padres
- Cuánto tiempo demora el protocolo
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Capacitación del personal
Muchos campamentos contratan jóvenes para coordinar actividades. Eso no es necesariamente malo, pero debe haber supervisión adulta y formación concreta. Pregunte si el equipo tiene entrenamiento en:
- Primeros auxilios
- RCP
- Manejo de crisis
- Evacuación
- Seguridad acuática si hay piscinas, ríos o lagos.
Relación entre adultos y niños
Un punto poco mencionado y muy importante. Si hay demasiados chicos por cada supervisor, cualquier emergencia se complica. Mientras más pequeños sean los niños, mayor debe ser la supervisión.
Ubicación y riesgos naturales
Mire el mapa en detalle y evalúa algunas cuestiones con detenimiento. ¿Está cerca de un río? ¿En zona boscosa? ¿Lejos de hospitales? ¿En áreas donde suele haber tormentas severas? En estados como Texas, Florida o California, el clima extremo no es un detalle menor.
Comunicación con familias
En momentos de estrés, lo peor es el silencio. Pregunte si mnndan mensajes masivos, si tienen app o sistema de alertas, si responde alguien fuera de horario y cómo informan incidentes médicos o cierres.
Licencias e inspecciones
Muchos padres no lo revisan, pero es clave. Consulte si el campamento tiene licencia vigente, fue inspeccionado recientemente, recibió sanciones y/o tuvo denuncias públicas.
Atención médica
Un niño puede enfermarse o lesionarse incluso sin tragedias climáticas. Conviene saber:
- Si hay enfermería en el lugar
- Qué hospital está más cerca
- Cómo manejan alergias
- Quién administra medicamentos
Preguntas incómodas que hoy conviene hacer
A veces los padres temen parecer exagerados. Después de lo ocurrido en Texas, esa idea perdió sentido.
Preguntar es parte del cuidado. Puede consultar directamente:
- ¿Tuvieron incidentes graves antes?
- ¿Hacen simulacros?
- ¿Cuántos adultos duermen en el predio?
- ¿Quién monitorea el clima?
- ¿Qué cambió después de Camp Mystic?
Un establecimiento serio no se molesta por estas preguntas. Las responde con naturalidad.
El impacto en familias hispanas
En ciudades como Houston, Dallas, Los Angeles, Miami y New York City, miles de familias latinas dependen de programas de verano mientras trabajan jornadas largas. Para muchos hogares, no siempre existe una segunda opción económica. Por eso la seguridad importa todavía más: no es un lujo, es una necesidad.
El dilema de muchos padres este verano es estresante. Hay familias que seguirán enviando a sus hijos a campamentos porque creen en la experiencia y necesitan esa ayuda. Otras sentirán miedo y preferirán esperar. Ambas reacciones son comprensibles.
Lo importante no es decidir desde el pánico, sino desde la información.
Una tragedia que dejó una lección dura
El caso Camp Mystic abrió una conversación nacional sobre cómo se supervisan estos espacios y cuánto se exige realmente antes de recibir menores. Las fotos felices en una web, las actividades atractivas o las buenas reseñas ya no bastan por sí solas.
Cuando se trata de hijos, la pregunta correcta no es si el campamento parece divertido. Es si está preparado para protegerlos cuando algo sale mal. Por eso, antes de firmar cualquier inscripción, tómese unos minutos más. Haga llamadas. Lea documentos. Pregunte lo incómodo. Compare opciones.
Porque elegir un summer camp puede parecer una simple decisión de verano. Pero para una familia, en realidad, es una decisión de confianza.
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