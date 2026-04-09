Investigan campamento de verano en Texas donde murieron 26 jóvenes durante inundaciones

El Gobierno estatal de Texas está investigando por “negligencia” a Camp Mystic, un campamento de verano donde fallecieron 26 jóvenes y niñas durante unas fuertes inundaciones hace poco menos de un año.

Los Rangers de Texas, una fuerza policial local, junto con el Departamento de Saludo Estatal (DSHS) abrieron una investigación conjunta al campamento, que busca renovar su licencia para operar este verano, en medio de demandas por parte de los familiares de las menores de edad que murieron en la tragedia.

El vicegobernador, Dan Patrick, confirmó en una carta las pesquisas y urgió a las agencias reguladoras rechazar la solicitud de Camp Mystic, una campamento cristiano privado, para operar de nuevo.

DSHS, explicó Patrick en la misiva, ha recibido más de 600 denuncias sobre el campamento.

“Con tantas preguntas que siguen sin respuesta sobre la muerte de 27 mujeres y niñas jóvenes, los padres de familia y el pueblo tejano merecen que todos los problemas sean resueltos antes de que se permita a Camp Mystic recibir nuevamente a niñas este verano”, escribió el funcionario.

Veinticinco niñas que participaban en el campamento y dos monitoras murieron durante las catastróficas inundaciones del 4 de julio del año pasado. El director del campamento, Richard “Dick” Eastland, también falleció.

El cuerpo de una de las menores, Cile Steward, aún no ha sido recuperado. Los Texas Rangers forman parte del operativo de búsqueda para encontrarla.

Desde la tragedia, los padres de al menos 15 de las víctimas varias de las fallecidas han demandado al campamento ante la Justicia en Texas.

Los familiares acusan a Camp Mystic de negligencia grave por no tener protocolos de evacuación claros ante inundaciones, pese a ubicarse en una zona de riesgo de inundaciones y por no haber dado instrucciones de evacuación a las niñas y monitoras a tiempo en la noche de la crecida.

Las inundaciones, en la zona conocida como el Hill Country, se provocaron tras la crecida súbita del río Guadalupe, después de lluvias torrenciales, y dejaron un saldo total de 135 muertos.

Con información de EFE.

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