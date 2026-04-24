Golpe migratorio en Texas: tribunal permite que policías arresten a sospechosos de cruzar la frontera

Texas logró una victoria judicial de alto impacto en materia migratoria. Un tribunal federal de apelaciones permitió este viernes que entre en vigor la polémica SB4, una ley estatal que autoriza a policías de Texas a detener a personas sospechosas de haber ingresado ilegalmente por la frontera con México. La decisión reactiva una de las normas migratorias más duras aprobadas por un estado en años.

El fallo fue emitido por la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, con sede en Nueva Orleans. La votación fue 10 a 7. Los jueces no resolvieron todavía el fondo constitucional del caso, pero levantaron la orden judicial que mantenía bloqueada la ley al considerar que los demandantes no tenían legitimación suficiente para frenarla en esta etapa.

Qué permite la SB4 en Texas

La ley, firmada por el gobernador Greg Abbott en diciembre de 2023, convierte en delito estatal el ingreso o reingreso irregular a Texas desde otro país. Además, otorga nuevas facultades a policías y jueces estatales.

En la práctica, la norma permite a la policía de Texas arrestar a personas sospechosas de ingresar ilegalmente al país. En concreto, las autoridades pueden:

Detener a personas sospechosas de haber cruzado ilegalmente la frontera.

Presentar cargos estatales.

Ordenar la salida del país en determinados casos judiciales.

Imponer penas mayores a reincidentes o a quienes no cumplan órdenes judiciales.

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Por qué esta decisión preocupa a miles de inmigrantes

Organizaciones civiles y abogados migratorios sostienen desde hace tiempo que la inmigración es competencia federal, no estatal. Temen que la ley genere perfiles raciales y/o detenciones erróneas.

También provoca estrés y miedo en comunidades hispanas. Puede haber confusión para residentes legales y ciudadanos y hasta choques entre autoridades locales y federales.

Los jueces disidentes advirtieron precisamente que Texas no puede crear su propio sistema migratorio paralelo al federal.

¿Puede detenerte la policía solo por parecer inmigrante?

Ese será uno de los puntos más controvertidos. La ley habla de sospecha vinculada al cruce irregular, pero en la vida real la forma en que se aplique será decisiva y seguramente generará nuevas demandas.

Abogados recomiendan a cualquier persona en Texas llevar identificación válida y no firmar documentos sin asesoría legal.

Qué pasa con residentes, turistas y personas con papeles

La decisión no elimina visas, green cards ni ciudadanía. Pero expertos anticipan que puede aumentar controles, interrogatorios y tensiones en ciertas zonas, especialmente cerca de la frontera y en condados con fuerte presencia policial estatal.

Para quienes tienen estatus legal, conviene portar documentación actualizada.

Qué sigue ahora

La batalla judicial no terminó. El caso puede volver a tribunales inferiores y eventualmente escalar nuevamente. También podrían presentarse nuevas impugnaciones si comienzan arrestos o si la aplicación de la ley genera abusos.

Pero el tema importa más allá de Texas. Lo que ocurra con la SB4 podría influir en otros estados que buscan adoptar medidas similares. Si la norma sobrevive a futuras revisiones judiciales, abriría una nueva etapa en la relación entre inmigración federal y poder estatal.

En tanto, para muchas familias inmigrantes, el impacto inmediato no es técnico: es emocional. El temor a una detención durante una parada de tránsito o un control rutinario puede crecer desde ahora.

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