El misterio de las rutas aéreas: por qué muchos vuelos no cruzan el Pacífico como imaginas

A cualquiera que haya seguido un vuelo en tiempo real le pudo pasar lo mismo: mirar la pantalla del avión o una app como FlightRadar24 y pensar que algo no cierra. Si el destino está del otro lado del Pacífico, ¿por qué la ruta parece desviarse hacia Alaska? ¿Por qué algunos vuelos que van de Estados Unidos a Asia no atraviesan el océano “por el medio”, como sugeriría un mapa escolar?

Es más: en algunos trayectos todavía aparece otra sorpresa: itinerarios más largos, rodeos extraños o caminos que parecen ilógicos. La explicación no tiene nada de misteriosa, aunque sí bastante de contraintuitiva.

La realidad es que los aviones comerciales no vuelan siguiendo líneas rectas dibujadas sobre un mapa plano. Lo hacen siguiendo cálculos mucho más complejos donde entran en juego la forma real del planeta, los vientos en altura, la disponibilidad de aeropuertos alternativos y, por supuesto, el costo operativo de cada minuto en el aire.

El diseño de ala fusionada busca transformar la aviación comercial al ofrecer mayor eficiencia aerodinámica y menor consumo de combustible. Crédito: Imagen generada con IA / Georgina Elustondo | Impremedia

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El mapa nos engaña

La primera trampa está en cómo vemos el mundo. La mayoría crecimos mirando planisferios rectangulares donde los continentes parecen acomodados de forma intuitiva. Pero la Tierra no es plana, y trasladar una esfera a un mapa bidimensional distorsiona distancias y trayectorias. Por eso muchas rutas que en papel parecen absurdas son, en realidad, las más cortas posibles.

En aviación comercial se utilizan las llamadas rutas de círculo máximo, que representan el trayecto más eficiente entre dos puntos sobre una superficie curva. Es la razón por la que un vuelo entre Los Ángeles y Tokio puede subir hacia el norte y acercarse a Alaska en lugar de cruzar el centro del Pacífico como uno imaginaría.

Visto sobre un globo terráqueo, tiene todo el sentido. Por eso la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) utiliza este principio como base de planificación.

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Sí, los aviones cruzan el Pacífico todo el tiempo

También conviene desmontar una idea exagerada que suele circular en redes: no es cierto que las aerolíneas “eviten” el Pacífico. Miles de vuelos comerciales lo atraviesan regularmente. Basta pensar en conexiones como Los Ángeles-Sídney, San Francisco-Tokio, Vancouver-Auckland o los vuelos entre Hawaii y Asia.

Lo que sí ocurre es que las rutas rara vez responden a lo que intuitivamente imaginaría un pasajero. La razón es simple: un vuelo comercial no se diseña pensando en cómo se verá sobre un mapa, sino en seguridad, eficiencia y condiciones atmosféricas reales.

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La seguridad sigue mandando

Incluso con la confiabilidad de la aviación moderna, las reglas siguen siendo estrictas. Uno de los conceptos más importantes es ETOPS, una certificación que regula cuánto tiempo puede operar un avión bimotor lejos de un aeropuerto apto para aterrizar en caso de emergencia.

Hoy, los modelos modernos pueden cubrir enormes distancias sobre el océano gracias a certificaciones avanzadas, pero aun así las rutas deben planificarse considerando escenarios alternativos.

Eso explica por qué algunos trayectos prefieren mantenerse dentro de corredores donde existan opciones razonables ante un problema técnico, una emergencia médica o una despresurización.

En un océano tan inmenso como el Pacífico, ese detalle importa mucho.

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El viento puede cambiar completamente la ecuación

A su vez, no todo depende de la geografía. A más de 30,000 pies de altura, los aviones conviven con corrientes de aire extremadamente potentes conocidas como jet streams.

Esas autopistas invisibles pueden jugar a favor o en contra. Un viento favorable reduce tiempo de vuelo, consumo de combustible y costos. Y, por el contrario, un viento en contra puede volver una ruta mucho menos eficiente. Por eso un trayecto de ida y regreso entre las mismas ciudades casi nunca son idénticos.

Lo que para el pasajero parece un rodeo innecesario puede ser, en realidad, la decisión más lógica del día.

Cada minuto cuesta dinero

Mover un avión comercial cuesta muchísimo. Combustible, tripulación, mantenimiento, slots aeroportuarios, logística operativa. Eso hace que las aerolíneas afinen con mucha precisión cada detalle. Es simple: una diferencia de pocos minutos multiplicada por cientos o miles de vuelos al año representa millones de dólares.

En esa ecuación, elegir la ruta óptima no es un capricho técnico: es parte central del negocio.

Como podemos ver, pocas industrias dependen tanto de variables invisibles como la aviación. Detrás de cada decisión y trayecto hay una planificación extremadamente precisa.

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