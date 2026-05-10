La obra que quiere salvar al Canal de Panamá: construirán un lago artificial para asegurar agua

El Canal de Panamá enfrenta una amenaza que no se ve, pero que puede alterar el comercio global en cuestión de semanas: la falta de agua.

Después de la histórica crisis de 2023, cuando una sequía obligó a restringir el paso de buques y provocó demoras que impactaron cadenas logísticas internacionales, Panamá avanza con una de las decisiones de infraestructura más importantes de los últimos años: construir un nuevo lago artificial para reforzar el abastecimiento de agua del Canal.

El proyecto, conocido como embalse de Río Indio, busca garantizar el recurso hídrico necesario para operar una vía por la que pasa aproximadamente entre el 5% y el 6% del comercio marítimo mundial, según estimaciones ampliamente citadas por organismos del sector marítimo y autoridades panameñas.

La Autoridad del Canal de Panamá sostiene que el desafío ya no es hipotético. El cambio climático, la variabilidad de las lluvias y el aumento de la demanda de agua potable obligan a tomar decisiones estructurales.

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Por qué el Canal de Panamá necesita tanta agua

Aunque millones de personas lo asocian con barcos cruzando entre océanos, pocos conocen un dato clave: el Canal de Panamá funciona gracias al agua dulce.

Cada tránsito por sus esclusas consume enormes volúmenes de agua provenientes principalmente del lago Gatún, el gran reservorio artificial que alimenta el sistema. Cuando llueve menos de lo esperado, el equilibrio se rompe. Eso ocurrió con fuerza en 2023.

La combinación del fenómeno de El Niño y precipitaciones muy por debajo del promedio llevó al Canal a imponer restricciones históricas. La Autoridad del Canal redujo temporalmente la cantidad de barcos autorizados a cruzar cada día, generando cuellos de botella y obligando a navieras a replantear rutas.

Reuters reportó en ese momento que algunas embarcaciones enfrentaron esperas de varios días y que los costos logísticos subieron significativamente por la congestión y los desvíos.

Para un país cuya economía gira en buena parte alrededor de esta infraestructura, la señal fue clara: depender solo de las lluvias dejó de ser suficiente.

Ilustración conceptual de un posible túnel bajo el Canal de Panamá. El proyecto no está aprobado ni en construcción. Crédito: Imagen creada con AI / Georgina Elustondo | Impremedia

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Cómo será el nuevo lago artificial

La respuesta oficial es el proyecto Río Indio, aprobado como parte de una estrategia hídrica de largo plazo. La iniciativa contempla la construcción de un nuevo embalse en la cuenca del río Indio, ubicado al oeste del Canal, con el objetivo de transferir agua al lago Gatún y reforzar así tanto la operación canalera como el abastecimiento para consumo humano.

El megaproyecto contempla un lago de 4,600 hectáreas y un túnel de trasvase de 9 km. Según la Autoridad del Canal de Panamá, la inversión estimada ronda los $1,600 millones. El cronograma proyecta etapas iniciales desde 2027, con obras que se extenderían durante varios años.

El administrador del Canal, Ricaurte Vásquez Morales, ha defendido públicamente el proyecto como una necesidad estratégica y no como una expansión opcional. “No podemos quedarnos inmóviles frente a la realidad climática”, ha sido la línea argumental repetida por las autoridades panameñas en distintas presentaciones oficiales.

Por qué se habla de una obra “inspirada en China”

Muchos analistas asociaron al proyecto con grandes desarrollos hidráulicos chinos. La referencia apunta a la lógica detrás de estas obras: redirigir y almacenar agua a gran escala para sostener actividad económica, ciudades e infraestructura crítica.

China desarrolló durante décadas gigantescos sistemas de transferencia hídrica para abastecer regiones con estrés hídrico. Si bien el caso panameño es mucho menor en escala, comparte la idea de intervenir agresivamente el sistema natural del agua para proteger activos estratégicos.

Técnicamente, más que una copia, se trata de una solución similar frente a un problema comparable: cómo garantizar agua cuando el clima deja de ser predecible.

El costo humano del proyecto

El aspecto más sensible no está en la ingeniería: está en las comunidades. La construcción del embalse implicaría el reasentamiento de familias que viven en la cuenca del río Indio.

Distintos reportes indican que miles de personas podrían verse afectadas directa o indirectamente, dependiendo del diseño final y del alcance territorial definitivo.

La Autoridad del Canal afirma que habrá procesos de compensación, relocalización y diálogo, pero distintas organizaciones sociales y referentes comunitarios expresaron su preocupación. Advierten posibles desplazamientos, pérdida de tierras productivas y afectación de modos de vida rurales.

Ese debate recién empieza.

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Por qué esto importa fuera de Panamá

Cuando el Canal de Panamá tiene problemas, el impacto no queda en Panamá. Buques que transportan productos hacia Estados Unidos, América Latina, Asia y Europa dependen de esa ruta para ahorrar tiempo y costos.

Cuando el tránsito se ralentiza, las navieras deben elegir entre esperar o tomar trayectos mucho más largos, como rodear Sudamérica por el Cabo de Hornos. Eso encarece operaciones y puede terminar trasladándose a precios de bienes de consumo.

En otras palabras: un lago artificial en Panamá puede parecer una historia local, pero tiene consecuencias globales.

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