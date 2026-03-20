¿Panamá construirá un túnel bajo el Canal? Lo que se sabe hasta ahora

En los últimos días volvió a circular una idea que suena tan ambiciosa como compleja: construir un túnel bajo el Canal de Panamá para mejorar la conexión entre ambos lados del país. Pero, más allá del impacto que genera el titular, la pregunta clave es otra: ¿es un proyecto real o solo una propuesta en estudio?

La respuesta corta es que sí existe como idea, pero no está aprobado ni en construcción.

De dónde surge la idea del túnel bajo el Canal

El proyecto aparece en el marco de discusiones sobre cómo mejorar la conectividad en zonas separadas por el Canal, especialmente en áreas urbanas e industriales donde el traslado puede ser lento y limitado.

Actualmente, el cruce se realiza principalmente a través de:

El Puente de las Américas.

El Puente Centenario .

. Servicios de ferry en algunas zonas.

Esto genera cuellos de botella y tiempos de traslado más largos, lo que explica por qué periódicamente se analizan nuevas alternativas.

Ilustración conceptual de un posible túnel bajo el Canal de Panamá. El proyecto no está aprobado ni en construcción. Crédito: Imagen creada con AI / Georgina Elustondo | Impremedia

Qué dicen las autoridades y organismos oficiales

Hasta ahora, no hay confirmación de una obra en marcha. La Autoridad del Canal de Panamá no ha anunciado la construcción de un túnel como proyecto activo. Lo que sí existe son estudios y evaluaciones preliminares dentro de planes más amplios de infraestructura.

Por su parte, el Ministerio de Obras Públicas de Panamá ha considerado en distintas ocasiones opciones para mejorar la conectividad, incluyendo puentes, corredores y posibles soluciones subterráneas.

Pero, por ahora, no hay licitación, fecha ni presupuesto aprobado para un túnel bajo el Canal.

Por qué un túnel bajo el Canal es tan complejo

Construir una obra de este tipo no es comparable con un túnel urbano convencional. El Canal de Panamá es una de las rutas marítimas más importantes del mundo, con tránsito constante de barcos de gran tamaño. Esto implica altísima complejidad de ingeniería, costos millonarios (o incluso multimillonarios) y riesgos operativos que deben minimizarse al máximo.

Además, cualquier intervención debe garantizar que no afecte el funcionamiento del Canal, que es clave para el comercio global.

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Qué proyectos similares existen (y qué tan comparables son)

En el mundo existen túneles bajo el agua, como el Channel Tunnel entre Reino Unido y Francia y los túneles urbanos en ciudades como Nueva York o Estambul. Pero el caso del Canal de Panamá es distinto por el tipo de tráfico marítimo, las condiciones geográficas y la importancia estratégica del paso.

Esto hace que la viabilidad sea mucho más exigente.

¿Qué tan probable es que se construya? Por ahora, la probabilidad de que el proyecto avance en el corto plazo es baja. Las prioridades actuales en Panamá siguen centradas en infraestructura vial, expansión logística y mantenimiento del Canal.

Un túnel bajo el Canal podría evaluarse a futuro, pero requeriría aprobación política, financiamiento internacional y estudios técnicos avanzados. ¿Llegará?

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