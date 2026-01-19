Construyen el túnel submarino más grande del mundo: 18 kilómetros y une dos países

El túnel de Fehmarnbelt, una obra en marcha que podría estar terminada en 2029, promete convertirse en el túnel submarino para vehículos más largo de Europa y del mundo, superando los 18 kilómetros de magnitud. También se proyecta que una a Alemania y Dinamarca, a través de las islas Fehmarn y Lolland.

La estuctura permitirá el traslado de un país a otro en autos particulares y trenes, rompiendo la exclusivad del ferry como alternativa de viaje.

El túnel submarino contará con secciones de hormigón al fondo del mar

Comenzó a construirse hace cuatro años y destaca tanto por su tamaño como por el método elegido para su ejecución. A diferencia de otros túneles submarinos famosos, como el Eurotúnel que conecta Francia y Reino Unido, esta infraestructura no se excava con una tuneladora bajo el lecho marino.

En su lugar, los ingenieros han optado por una técnica conocida como túnel sumergido, detalla Motor Pasión. Este sistema consiste en fabricar enormes secciones de hormigón en tierra firme y colocarlas después en el fondo del mar.

En total, el túnel estará compuesto por 89 secciones, cada una de 217 metros de largo y con un peso aproximado de 73,000 toneladas.

Cada uno de estos elementos incluye dos carriles de carretera, dos vías de tren electrificadas y un pasillo de servicio destinado al mantenimiento y a la seguridad. El diseño permite que vehículos y trenes circulen de forma simultánea, optimizando el flujo de transporte entre Alemania y Dinamarca.

Un túnel a 40 metros bajo el mar

El túnel de Fehmarnbelt se está construyendo a una profundidad de hasta 40 metros bajo el nivel del mar. Esta cota permite garantizar la estabilidad de la estructura y evitar interferencias con la navegación marítima. En América Latina también construyen el metro más profundo, con estaciones a 65 metros bajo tierra.

Una vez finalizado, el impacto en los tiempos de viaje será notable. El trayecto, que hoy requiere unos 45 minutos en ferry, podrá realizarse en apenas 10 minutos en coche o siete minutos en tren. Esto facilitará el transporte de personas y mercancías, fortaleciendo los vínculos económicos y sociales entre ambos países.

Las secciones de hormigón se construyen en una fábrica de dimensiones excepcionales situada en Dinamarca. Una vez terminadas, se sellan en ambos extremos y se trasladan por mar hasta su ubicación definitiva mediante barcos remolcadores.

Allí comienza una de las fases más delicadas de la obra: el hundimiento controlado de cada sección sobre una zanja de 18 kilómetros excavada previamente en el fondo marino. El proceso está diseñado para lograr un encaje milimétrico entre los distintos tramos.

El coste estimado del proyecto asciende a unos €7,000 millones de euros (más de $8,000 millones de dólares) una inversión que las autoridades consideran estratégica.

