Cierra un aeropuerto histórico en California: qué va a pasar con la zona y a quién afecta

Durante décadas fue parte del paisaje cotidiano en San José. Aviones pequeños despegando, escuelas de vuelo, actividad constante. Pero ese escenario ya tiene fecha de final: uno de los aeropuertos históricos de California cerrará en 2028 y dará paso a una transformación profunda que ya genera debate.

No se trata solo de urbanismo. Detrás de la decisión hay razones ambientales, presión vecinal y un cambio más amplio en cómo se piensa el uso del suelo en ciudades de Estados Unidos.

Qué aeropuerto cerrará y cuándo

El Reid-Hillview Airport no es un aeropuerto comercial típico. Es un aeropuerto de aviación general, es decir, está enfocado en vuelos privados, entrenamiento y operaciones locales. Está ubicado en el este de San José, en el condado de Santa Clara, una zona que con el tiempo pasó de ser periférica a quedar rodeada por áreas residenciales.

Según las autoridades del Santa Clara County, el cierre está previsto para 2028. De hecho, ya comenzaron medidas para reducir su actividad y se evalúan planes para redefinir completamente el terreno.

No es un cierre inmediato, sino un proceso progresivo. Estar atentos al proceso puede ser una gran oportunidad para los hispanos, ya que abre la puerta al desarrollo de viviendas accesibles en una zona privilegiada.

Por qué lo cierran: el dato que cambia todo

El punto más sensible no es el aeropuerto en sí, sino su impacto. Estudios impulsados por el condado detectaron niveles elevados de plomo en niños que viven cerca, vinculados al uso de combustible de aviación en aeronaves pequeñas. Ese dato fue clave.

A eso se suman años de quejas de vecinos, preocupación por la salud en otros planos (contaminación auditiva, polución, etc) y presión política, entre otros factores.

El resultado: una decisión que combina salud pública y planificación urbana.

Qué construirán en su lugar

El terreno que hoy ocupa el aeropuerto es enorme y está en una zona estratégica. Los planes preliminares incluyen:

Espacios verdes.

Infraestructura comunitaria.

Viviendas (incluyendo opciones accesibles). Puedes ver: Apartamentos económicos en California: así funcionan las loterías de vivienda para alquilar o comprar.

En otras palabras: pasar de un uso aeroportuario a un desarrollo urbano integral.

A quién afecta el cierre

El impacto no es igual para todos. Para quienes viven cerca, el cierre representa menos ruido, menos contaminación y una oportunidad de desarrollo urbano.

Para el sector aeronáutico, el cierre será una pérdida de un espacio clave y se impondrá la necesidad de trasladar operaciones. Habrá mucho impacto económico en actividades locales y negocios asociados a la operación.

El impacto en el empleo de la zona y los comercios es uno de los puntos más debatidos.

Un caso que refleja un cambio en EE.UU.

Lo que pasa en San José no es aislado. En varias ciudades de Estados Unidos se está revisando el uso de aeropuertos urbanos pequeños, el impacto ambiental y la presión por vivienda. De hecho, California está en alerta inmobiliaria: tres ciudades del estado están entre las más caras del planeta y hay muchos desafíos en materia de viviendas.

El suelo vale cada vez más, y las prioridades están cambiando.

El trasfondo: ciudades que se transforman

Más allá del aeropuerto, la pregunta es otra: ¿qué se hace con grandes espacios en zonas urbanas? En varias ciudades de Estados Unidos, esa discusión ya empezó a tomar forma. Aeropuertos pequeños, que antes eran clave para la aviación local, hoy ocupan terrenos cada vez más valiosos en zonas densamente pobladas. En ese contexto, mantenerlos empieza a competir con necesidades urgentes como vivienda, espacios verdes o infraestructura comunitaria.

No es un caso aislado. En lugares como Santa Mónica, el aeropuerto local lleva años en proceso de cierre tras disputas con vecinos y autoridades, con planes para convertir el terreno en un gran parque urbano. Situaciones similares se repiten en otras ciudades donde el crecimiento urbano rodeó instalaciones que, décadas atrás, estaban en las afueras. Lo que antes era funcional, hoy genera ruido, contaminación o conflictos de uso del suelo.

La tendencia es clara: las ciudades están reconfigurando su mapa. Espacios vinculados a la industria o al transporte están siendo repensados en clave urbana y social. En ese cambio, los aeropuertos pequeños quedan en el centro del debate. No porque hayan dejado de ser útiles, sino porque el valor del suelo y las demandas de la población están cambiando más rápido que la infraestructura.

De hecho, hay países que van por alternativas más osadas e innovadoras, como un aeropuerto flotante, que recibirá 80 millones de pasajeros.

Reid-Hillview Airport: de periferia a ciudad

El aeropuerto fue inaugurado en 1939, en una época en la que San José todavía no tenía la expansión urbana actual. Durante décadas, funcionó como un punto clave para la aviación local y la formación de pilotos en la región.

El aeropuerto tiene dos pistas principales, instalaciones para mantenimiento y escuelas de aviación. Crédito: Imagen creada con AI / Georgina Elustondo | Impremedia

Con el crecimiento de Silicon Valley, la ciudad se expandió y el aeropuerto quedó integrado en un entorno urbano mucho más denso. Lo que antes era una ventaja (espacio abierto, lejos de viviendas) se convirtió en un problema: cercanía con barrios residenciales, ruido constante y cuestionamientos ambientales.

En resumen, lo que hoy es una pista de aterrizaje, en pocos años podría convertirse en viviendas, parques y calles nuevas. El cierre de este aeropuerto no solo marca el fin de una etapa, sino el inicio de una transformación que ya se repite en otras ciudades del país.

Seguir leyendo:

Tren de alta velocidad de California avanza hacia su conexión entre Los Ángeles y San Francisco

California inaugura el puente para animales más grande del mundo sobre una autopista