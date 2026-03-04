Apartamentos económicos en California: así funcionan las loterías de vivienda para alquilar o comprar

Encontrar vivienda en California se ha vuelto uno de los mayores desafíos para quienes viven o trabajan en el estado. En ciudades como Los Ángeles, San Francisco o San José, los alquileres promedio superan fácilmente los $2,500 o $3,000 al mes, lo que deja a muchas familias fuera del mercado tradicional.

Sin embargo, existe un sistema que todavía muchos desconocen: las loterías de vivienda asequible. Son programas públicos que reservan apartamentos en edificios nuevos para personas o familias con ingresos medios o bajos, con rentas muy por debajo del precio del mercado.

Funciona de manera similar a lo que ocurre en Nueva York con las famosas “housing lotteries”: cuando un nuevo edificio se construye con incentivos públicos, debe destinar una parte de sus unidades a vivienda económica o “below market rate” (BMR). Esos departamentos se asignan mediante un sorteo público entre quienes cumplen los requisitos de ingresos.

En algunos casos, la diferencia es enorme: un apartamento que en el mercado cuesta $3,200 puede ofrecerse por $1,500 o $1,800 dentro del programa.

Apartamentos económicos en California: cómo aplicar

A pesar de que miles de apartamentos se asignan cada año mediante estos programas, muchas personas nunca aplican simplemente porque no saben que existen. Algunos sorteos reciben apenas unos cientos de solicitudes, mientras que otros superan las 10,000 aplicaciones dependiendo del barrio y el precio del alquiler.

Por eso, quienes aplican regularmente tienen muchas más posibilidades de conseguir un departamento.

Cómo funcionan las loterías de vivienda en California

El sistema es sencillo, aunque está más disperso que en Nueva York. En lugar de un solo portal estatal, cada ciudad administra su propio programa.

Comprar una casa por primera vez puede ser todo un desafío con los precios e hipotecas actuales. Crédito: Shutterstock

El proceso suele seguir estos pasos:

Un edificio abre aplicaciones para unidades de renta asequible.

Las personas interesadas completan un formulario online.

Se realiza una lotería para seleccionar candidatos.

Los elegidos deben demostrar que cumplen con el rango de ingresos requerido.

Si pasan la verificación, pueden alquilar el apartamento.

Requisitos principales para aplicar a apartamentos económicos

Aplicar a un apartamento económico no es tan complicado como muchos imaginan, pero sí requiere cumplir algunos requisitos básicos. En general, los edificios piden que los ingresos del hogar estén dentro de un rango específico —ni demasiado altos ni demasiado bajos— que se calcula según el tamaño de la familia.

También suelen solicitar comprobantes de salario, declaraciones de impuestos recientes, historial de crédito y documentos que demuestren quiénes vivirán en la vivienda. No se trata de tener un perfil perfecto, sino de poder demostrar ingresos estables y completar la solicitud con información clara y verificable. En muchos casos, el mayor obstáculo no es calificar, sino no saber que estas oportunidades existen o no aplicar a tiempo.

Ingresos dentro de un rango determinado.

Residencia legal en Estados Unidos.

Historial de crédito básico.

Número limitado de ocupantes por unidad.

Muchos programas utilizan el indicador AMI (Area Median Income), que define cuánto debe ganar un hogar para poder aplicar.

Los Ángeles: uno de los programas más activos

En Los Angeles Housing Department se gestionan numerosas loterías de vivienda cada año. El programa exige que muchos nuevos desarrollos reserven entre 5% y 20% de sus apartamentos para vivienda asequible.

En los últimos años se han abierto sorteos en barrios como:

Hollywood.

Koreatown.

Downtown Los Angeles.

Westlake.

North Hollywood.

Los precios suelen ser considerablemente más bajos que el mercado. Puedes conseguir estudios desde $1,200 – $1,600 y departamentos de un dormitorio por valores de entre $1,400 y $2,000, cuando el alquiler promedio en estas zonas puede superar $2,800 o $3,000.

El alto costo de la vivienda en California sigue ubicando a sus ciudades entre las menos asequibles del mundo. Crédito: Imagen creada con AI. | Impremedia

San Francisco también tiene loterías de vivienda

La ciudad administra su propio portal a través de la oficina de vivienda de San Francisco Mayor’s Office of Housing and Community Development. Allí se publican regularmente apartamentos que se asignan por sorteo.

El sistema permite aplicar tanto a alquileres asequibles como a programas de compra de vivienda.

Algunos proyectos recientes han ofrecido departamentos con renta reducida para hogares que ganan entre 55% y 120% del ingreso medio del área.

Qué ingresos se necesitan para aplicar

Los requisitos varían según el edificio, pero muchos programas están pensados para clase trabajadora y clase media. Ejemplos aproximados de ingresos elegibles:

Una persona sola: entre $45,000 y $95,000 anuales.

Pareja: entre $55,000 y $120,000.

Familias más grandes: rangos mayores.

Esto significa que no es necesario tener ingresos extremadamente bajos para participar.

Cómo funcionan estos programas y por qué existen

Las ciudades de California obligan a muchos desarrolladores a incluir vivienda asequible en nuevos proyectos. A cambio, los constructores reciben beneficios como permisos acelerados, mayor altura para los edificios, incentivos fiscales y/o apoyo en infraestructura.

Este sistema busca mezclar vivienda accesible con desarrollos nuevos, en lugar de concentrar la vivienda social en un solo lugar.

Dónde ver las loterías de vivienda disponibles

Los programas de vivienda asequible suelen publicarse en portales municipales o de vivienda local.

Entre los más utilizados están:

En esos sitios se publican las convocatorias activas, los requisitos y las fechas límite para aplicar.

Consejos para aumentar tus chances en una lotería de vivienda

Aunque el sistema funciona por sorteo, hay algunas estrategias que pueden aumentar las posibilidades de obtener un apartamento. Lo primero es aplicar a varias loterías al mismo tiempo. Muchas personas solo completan una solicitud y esperan el resultado, pero los especialistas en vivienda recomiendan participar en todos los sorteos posibles.

También es clave tener los documentos preparados antes de aplicar. Los edificios suelen pedir comprobantes de ingresos, declaraciones de impuestos, historial laboral y referencias. Si eres seleccionado y no puedes entregar los papeles a tiempo, puedes perder la oportunidad.

Otro consejo importante es revisar bien el rango de ingresos permitido. Cada edificio tiene límites distintos y aplicar fuera del rango suele significar una descalificación automática.

Finalmente, conviene revisar las convocatorias con frecuencia. En ciudades como Los Ángeles o San Francisco nuevos edificios abren aplicaciones cada pocas semanas.

En áreas metropolitanas como: San José, Los Ángeles, San Francisco y en San Diego el precio de las viviendas ha caído. Crédito: Shutterstock

Una oportunidad real en medio de la crisis de vivienda

California atraviesa una de las crisis de vivienda más profundas del país. El aumento de los alquileres ha empujado a miles de trabajadores a mudarse cada vez más lejos de las zonas donde trabajan. En ese contexto, las loterías de vivienda asequible se han convertido en una de las pocas puertas de acceso a apartamentos nuevos en barrios donde, de otro modo, el alquiler sería imposible.

Para muchas familias, ganar una de estas loterías significa pagar cientos o incluso más de mil dólares menos al mes, una diferencia que puede cambiar por completo el presupuesto de un hogar.

Y, aunque el sistema sigue siendo imperfecto y la demanda supera ampliamente la oferta, cada año miles de personas logran acceder a estos apartamentos.

Para quienes buscan vivienda en California, estar atentos a estas loterías puede marcar la diferencia entre seguir buscando durante años o encontrar finalmente un lugar donde empezar una nueva etapa.

