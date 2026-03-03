Líderes de Los Ángeles piden oposición a propuesta del HUD sobre vivienda pública

Líderes de Los Ángeles pidieron a la comunidad de la ciudad oponerse a una propuesta del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD) que, de prosperar, podría limitar la vivienda pública.

La norma propuesta por el HUD requeriría que cada residente de las viviendas financiadas por el departamento tenga que mostrar prueba de ciudadanía o estatus de elegibilidad.

Activistas defensores de la comunidad aseguraron este martes que, actualmente, las familias con estatus migratorio mixto, tanto con ciudadanos como con no ciudadanos, viven con miedo e incertidumbre en medio de las redadas migratorias de la administración Trump.

La propuesta del HUD establece un cambio en la normativa de vivienda pública, lo que podría desencadenar desalojos.

“Esta administración está buscando un cambio de reglas que dejaría a 1,700 familias locales con niños en la calle inmediatamente“, declaró la pastora Bridie Roberts, del sindicato Unite Here Local 11, durante una conferencia de prensa frente al Ayuntamiento de Los Ángeles.

Ysabel Jurado, miembro del Concejo Municipal de Los Ángeles, dijo que casi uno de cada cinco hogares de vivienda pública en la ciudad tiene familias con estatus migratorio mixto.

“No es solo mi familia, son miles de familias las que están en riesgo“, dijo Josefina Estrada, integrante de una familia con estatus migratorio mixto, al compartir su experiencia durante la conferencia de prensa en el centro de Los Ángeles.

Estrada mencionó que tener la oportunidad de mudarse a una vivienda pública fue una bendición después de haber vivido en un costoso apartamento de una habitación en compañía de su esposo y sus hijos.

De acuerdo con funcionarios de la ciudad, el impacto del cambio federal propuesto por el HUD podría extenderse más allá de la vivienda.

El concejal de la ciudad, Tim McOsker, dijo que el cambio de la normativa federal dejaría a las familias en la calle, con una disminución de la seguridad pública y un aumento de la pobreza.

La también concejal Eunisses Hernández presentó una resolución para oponerse a la propuesta del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE.UU., que fue adoptada por el consejo.

“Los inmigrantes no son su enemigo. Su vecino en una vivienda pública no es su enemigo. La familia que usa la Sección 8 no es su enemigo. Las familias de estatus mixto no son sus enemigos”, declaró Hernández.

En 2019, el Ayuntamiento de Los Ángeles tomó medidas similares después de que el gobierno del presidente Trump propusiera la norma.

Los activistas que se reunieron este martes en el centro de Los Ángeles pidieron al público que enviara sus comentarios al Registro Federal antes del 21 de abril.

