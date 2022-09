Fudge asegura que su prioridad son comunidades desfavorecidas, entre ellas las latinas

La secretaria de Vivienda y Desarrollo Urbano, Marcia Fudge expresó que la prioridad que tiene dentro de su trabajo es fortalecer y ayudar a las comunidades desfavorecidas de todo el país, entre las que se encuentra la de los latinos, porque si ellos no están bien, significaría que no ha hecho su trabajo.

Durante una entrevista a la Asociación Nacional de Desarrolladores de Activos Comunitarios Latinos (NALCAB) publicada en el diario The Hill para una mayor difusión de la información, Marcia Fudge reveló que existe una escases de más de un millón de viviendas en toda la unión americana.

“Actualmente enfrentamos una escasez de 1,5 millones de viviendas en este país. Necesitamos comunidades fuertes, inclusivas y sostenibles; viviendas accesibles para las personas que viven en ellas. Y si no hago más por comunidades como la suya, entonces no he hecho mi trabajo y no saldré de esa manera”, exclamó Fudge.

NALCAB es una red de organizaciones sin fines de lucro, la cual está completamente dedicadas para buscar formas de aumentar la riqueza entre los hispanos, además de demostrarle su apoyo. La ONG realizará su conferencia nacional anual que se celebrará por tres días en Washington, DC.

“Estamos realmente enfocados en ayudar a cerrar la brecha de riqueza racial y étnica, y nuestros miembros lo están haciendo a través de todo tipo de intervenciones de desarrollo económico que tienen el objetivo de promover la movilidad económica de los latinos en los Estados Unidos”, dijo la directora ejecutiva de NALCAB, Marla Bilonick, al mismo medio de comunicación.

Si bien la tasa de propiedad de vivienda de los latinos alcanzó el 48.4% en 2021, todavía está por debajo del índice máximo que alcanzó el 49.7% en 2007, esto sucedió antes de la crisis financiera, según un informe de la Asociación Nacional de Profesionales Hispanos en Bienes Raíces.

A pesar de existir un crecimiento en la población hispana en los EE.UU. el crecimiento en la vivienda no se ve reflejado por varias circunstancias que no permiten a las familias poder adquirir una vivienda. Esto en gran parte se debe al poder adquisitivo de una familia hispana en comparación con una blanca.

Según un informe publicado por el Banco de la Reserva Federal de St. Louis, una familia hispana en 2019 poseía $38,000 en ahorros, comparado con una familia blanca que alcanza hasta $184,000. Como dato extra, una familia afroamericana, según la misma estadística su riqueza es de $23,000, las tres en el mismo nivel social (típica-mediana).

El enfoque general de NALCAB es ayudar a sus organizaciones miembros a implementar programas de creación de activos en las comunidades a las que sirven.

“Los activos que se están construyendo son viviendas en propiedad, negocios en propiedad y crecimiento, empleos que se crean, estamos construyendo activos que se pueden transmitir a la próxima generación es la forma en que nos enfocamos en cerrar la brecha de riqueza racial.”, dijo Bilonick.