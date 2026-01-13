¿Lograrán las dos grandes medidas de Trump abaratar la vivienda?

Comprar una casa en Estados Unidos se ha convertido en una meta cada vez más lejana para millones de familias. Precios elevados, tasas hipotecarias altas y poca oferta han creado una tormenta perfecta. En ese contexto, el presidente Donald Trump ha puesto sobre la mesa dos propuestas que, según él, buscan devolver la “asequibilidad” al mercado inmobiliario. La pregunta clave es si estas medidas realmente pueden hacer que la vivienda sea más accesible o si solo aliviarán el problema de forma superficial.

La primera iniciativa anunciada por Trump plantea prohibir que grandes inversionistas institucionales compren viviendas unifamiliares. La segunda propone que el gobierno federal adquiera hasta $200,000 millones de dólares en bonos hipotecarios para presionar a la baja las tasas de interés. El propio Trump defendió esta estrategia en una publicación del 8 de enero, donde aseguró que se trata de “uno de mis muchos pasos para restaurar la asequibilidad”.

El diagnóstico parte de una realidad innegable. En los últimos años, el precio de las casas se ha disparado. A esto se suma que, desde 2022, las tasas hipotecarias han aumentado de forma considerable. El resultado es un acceso cada vez más limitado a la propiedad, especialmente para compradores primerizos y comunidades de ingresos medios y bajos.

Sin embargo, expertos advierten que estas propuestas atacan más los síntomas que la raíz del problema. El mayor desafío del mercado inmobiliario estadounidense es la falta de viviendas disponibles. Según estimaciones de Goldman Sachs, el país necesitaría construir hasta cuatro millones de casas adicionales para equilibrar la oferta con la demanda.

Gennadiy Goldberg, jefe de estrategia de tasas en Estados Unidos de TD Securities, comentó a CBS News que existe una escasez de viviendas en Estados Unidos, “y eso tomará tiempo en resolverse”. Esta carencia se explica por años de construcción insuficiente tras la crisis financiera de 2008 y por propietarios que no quieren vender porque tienen hipotecas con tasas históricamente bajas.

Desde el Urban Institute, la vicepresidenta de Vivienda y Comunidades, Janneke Ratcliffe, subrayó que aumentar la oferta no es sencillo. “La mayoría de las soluciones para crear nuevas viviendas tardan mucho tiempo en dar resultados”, señaló.

Ratcliffe también explicó que el alto costo del suelo y las normas locales de zonificación limitan la construcción, y que estas decisiones no dependen del gobierno federal.

En cuanto a las tasas hipotecarias, los economistas alertan que bajarlas no siempre resuelve el problema. Goldberg explicó que una reducción en las tasas puede atraer a más compradores y, paradójicamente, empujar los precios hacia arriba.

“Si los consumidores pueden pagar más porque las cuotas mensuales bajan, los precios de las casas tienden a subir más rápido”, afirmó.

Respecto a la prohibición a grandes inversionistas, el impacto también sería limitado. De acuerdo con el American Enterprise Institute, los inversionistas que poseen al menos 100 propiedades representan apenas cerca del 1% del total de viviendas unifamiliares. Además, Trump no ha aclarado si estas empresas estarían obligadas a vender las casas que ya poseen.

Aun así, algunos especialistas reconocen que las medidas podrían generar un alivio modesto. Carl Weinberg, economista jefe de High Frequency Economics, señaló que “las hipotecas serán un poco más baratas y la vivienda será un poco más asequible”.

Por su parte, Ben Ayres, de Nationwide Economics, estimó que la compra de bonos podría reducir las tasas hasta en 0.35 puntos porcentuales.

Para los expertos, mientras no se enfrente de manera directa la escasez de viviendas, el problema persistirá.

“Necesitamos activar la oferta existente que está subutilizada o permitir la construcción de nuevas viviendas”, concluyó Edward Pinto, investigador principal y codirector del Centro de Vivienda AEI del American Enterprise Institute. “Se requieren soluciones del lado de la oferta que tengan efecto rápido”.

Para los compradores, especialmente los primerizos o de bajos ingresos, estas medidas del gobierno de Trump podrían ser una oportunidad muy poco vista. Si te has preparado, ahorrado y tienes el capital suficiente para el down payment (anticipo), ten los ojos bien abiertos, sigue la cobertura de La Opinión y despierta los sentidos, porque podrías estar por recibir una oportunidad única para hacerte de un patrimonio.

