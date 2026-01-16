El 80% en EE.UU. usa cuentas de ahorro, pero desconoce mejores opciones

Ahorrar dinero es una práctica común en Estados Unidos. Sí, la gente ahorra, aunque no lo parezca. El problema es entender cómo hacerlo crecer, eso sigue siendo una asignatura pendiente para millones de personas. A pesar de que la mayoría de los hogares utiliza algún tipo de cuenta de ahorro, una parte significativa de los usuarios no conoce las alternativas que podrían ofrecerles mejores rendimientos ni sabe con exactitud cuánto está ganando su dinero.

Un estudio reciente realizado por LendingClub y Talker Research, basado en una encuesta a 2,000 adultos en Estados Unidos, revela una realidad contrastante. Por un lado, el 79% de los estadounidenses tiene actualmente una cuenta de ahorro que genera intereses. Por otro, el desconocimiento sobre tasas, tipos de cuentas y funcionamiento financiero sigue siendo elevado.

“Ahora es un buen momento para que las personas comiencen a planificar cómo alcanzar sus metas financieras, incluyendo la adopción de hábitos que les ayuden a ahorrar más”, afirmó Mark Elliot, director de atención al cliente de LendingClub.

De acuerdo con los resultados del estudio, el 89% de los encuestados dice estar familiarizado con al menos un tipo de cuenta de ahorro. Las cuentas de ahorro tradicionales lideran el reconocimiento, con un 71%. Les siguen las cuentas de jubilación, con 51%, los certificados de depósito con 45% y las cuentas de ahorro para la salud con 34%.

Sin embargo, cuando se analizan opciones más modernas o especializadas, el nivel de conocimiento cae de forma notable. Solo el 30% reconoce las cuentas de ahorro de alto rendimiento. Apenas el 18% identifica las cuentas educativas 529. Y solo el 13% está familiarizado con las cuentas de gestión de efectivo.

Este desconocimiento tiene consecuencias prácticas. El estudio muestra que el 43% de los estadounidenses no sabe cuál es la tasa de interés de su cuenta de ahorro. Además, el 68% cree erróneamente que necesita mantener más dinero para obtener una mejor tasa. El 41% asume que todos los bancos ofrecen rendimientos similares, lo cual no siempre es cierto.

A pesar de estas confusiones, el ahorro sigue siendo una prioridad. El 54% de los encuestados mantiene un fondo de emergencia separado de su cuenta de ahorro principal. Entre ellos, el 74% afirma sentirse seguro con la cantidad reservada para enfrentar imprevistos.

El estudio de Talker Research también analizó el uso específico de distintos productos financieros. Los certificados de depósito destacan por su estabilidad. Quienes los poseen los han mantenido en promedio durante 11 años y suelen abrirlos alrededor de los 46 años. Desde que comenzaron a utilizarlos, el 67% dijo sentirse mejor con su situación financiera.

Cuando estos certificados vencen, el 59% planea abrir uno nuevo. El 26% considera mover su dinero a una cuenta de ahorro de alto rendimiento. Otros prefieren usar esos fondos para compras importantes o para reducir deudas.

Las cuentas de ahorro tradicionales siguen siendo un pilar. Los titulares hacen aportes unas 18 veces al año y el 73% agrega dinero al menos una vez al mes. En promedio, estas cuentas se mantienen durante 15 años y suelen abrirse alrededor de los 36 años. Aun así, solo el 57% de los usuarios conoce su tasa de interés.

“Mi consejo es que traten su cuenta de ahorros como si fuera una factura que pagan cada mes. Configúrenla para que se realice automáticamente y olvídense de ella. Verán cómo crecen sus ahorros con el tiempo”, aconsejó Elliot. “Con las herramientas y la información adecuadas, ahorrar no solo les prepara para emergencias, sino que también les ayudará a construir un futuro mejor”.

Las cuentas de ahorro de alto rendimiento muestran un perfil distinto. Aunque los hábitos de depósito son similares, estas cuentas suelen abrirse más tarde, cerca de los 41 años, y se mantienen por unos 11 años. La diferencia clave está en la información. El 82% de estos titulares sabe exactamente cuánto interés gana su dinero.

En cuanto a los objetivos, las emergencias encabezan las prioridades, con un 69%. Le siguen el ahorro para la jubilación y las vacaciones, con 31%, y cubrir gastos diarios ante la pérdida de empleo, con 27%.

De acuerdo con el estudio de LendingTree y Talker Research, nos podemos percatar de que las personas sí ahorran, a diferencia de otros análisis que sugieren lo contrario. Quizás el problema radica en el cómo se hace. Y es ahí donde los resultados de esta encuesta nos revelan las áreas de oportunidad en las que debemos fijar: revisar las tasas de rendimiento, elegir la que más nos venga y aprovecharlas para magnificar nuestro dinero ahorrado. Eso hará la diferencia entre ahorrar por ahorrar y ahorrar a consciencia.

También te puede interesar: