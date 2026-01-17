Gobierno de Trump retrasa los embargos salariales por mora en préstamos estudiantiles

Para millones de personas con préstamos estudiantiles en mora, el inicio de 2026 trajo un respiro inesperado. La administración de Donald Trump decidió frenar, al menos de forma temporal, los embargos salariales y otras acciones de cobro forzoso contra quienes han incumplido con sus pagos. La medida llega en un contexto de alta presión económica y un sistema de deuda educativa que sigue mostrando fallas estructurales.

El Departamento de Educación informó que pondrá en pausa los planes para retener salarios, reembolsos de impuestos y otros ingresos a prestatarios federales en situación de incumplimiento. Estas acciones estaban programadas para comenzar la semana del 7 de enero. Sin embargo, la agencia optó por detenerlas mientras avanza en una serie de reformas al sistema de pago de préstamos estudiantiles.

Según la dependencia, el objetivo del retraso es facilitar la implementación de cambios importantes, como la simplificación de los planes de pago y una nueva oportunidad para que los prestatarios rehabiliten sus préstamos federales. Aunque no se estableció una fecha límite para la pausa, las autoridades señalaron que este periodo permitirá a los deudores renegociar su situación con los administradores de sus préstamos.

“El Departamento determinó que los esfuerzos de cobro involuntario, como el embargo administrativo de salarios y el Programa de Compensación del Tesoro, funcionarán de manera más eficiente y justa después de que la Administración Trump implemente mejoras significativas a nuestro sistema de préstamos estudiantiles, que hoy está roto”, afirmó Nicholas Kent, subsecretario de Educación, en un comunicado oficial.

No obstante, el alivio no es total. El propio Departamento de Educación advirtió que los préstamos en mora seguirán siendo reportados a las agencias de crédito. Esto puede afectar seriamente el historial financiero de los prestatarios. Un puntaje crediticio bajo limita el acceso a hipotecas, tarjetas de crédito y préstamos personales, además de elevar las tasas de interés.

“Las personas se molestan más cuando quieren comprar una casa. Ahorraron dinero, investigaron y encontraron una dentro de su presupuesto, pero al solicitar la hipoteca descubren que su puntaje es demasiado bajo”, explicó Michele Raneri, vicepresidenta de investigación en TransUnion. “Recuperarlo lleva tiempo, y eso significa perder oportunidades”.

Las cifras reflejan la magnitud del problema. Más de 4 millones de estadounidenses estaban técnicamente en incumplimiento —con más de 270 días de atraso— a finales de 2025, aunque muchos aún no habían sido reportados por retrasos administrativos. Cuando esos casos se formalicen, casi 10 millones de prestatarios, cerca del 25% de la cartera federal, podrían quedar en default, lo que marcaría un récord histórico.

Los pagos estudiantiles estuvieron suspendidos entre marzo de 2020 y abril de 2023, seguidos de un periodo de gracia de un año. En mayo pasado, el Departamento anunció que retomaría las acciones de cobro.

La pausa fue celebrada por organizaciones defensoras de los prestatarios.

“Los planes de la administración habrían sido económicamente irresponsables y habrían empujado a casi 9 millones de prestatarios en incumplimiento a una deuda aún mayor”, señaló Aissa Canchola Bañez, directora de políticas de Protect Borrowers.

Sin embargo, no todos coinciden. Para algunos analistas fiscales, la medida representa un costo elevado para el país. Maya MacGuineas, presidenta del Comité para un Presupuesto Federal Responsable, calificó la decisión como “más allá de lo ridículo” y advirtió que podría costar hasta $5 mil millones de dólares anuales en recaudación perdida, además de aumentar la inflación y los saldos de deuda.

Mientras el debate continúa, los expertos recomiendan a los prestatarios aprovechar este periodo para informarse, revisar los nuevos planes de pago que estarán disponibles a partir del 1 de julio y evitar que la mora siga afectando su estabilidad financiera a largo plazo.

