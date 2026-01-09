Gobierno de Trump compraría $200,000 millones en bonos hipotecarios para bajar tasas hipotecarias

El costo de comprar una vivienda sigue siendo una de las mayores preocupaciones económicas para millones de familias en Estados Unidos. En ese contexto, el presidente Donald Trump anunció una medida que podría influir directamente en las tasas hipotecarias. El plan contempla que el gobierno federal compre hasta $200,000 millones de dólares en bonos respaldados por hipotecas, con el objetivo de reducir los intereses y aliviar los pagos mensuales de los compradores.

El anuncio fue realizado por el propio presidente a través de su cuenta de Truth Social. Según explicó, los recursos provendrían de Fannie Mae y Freddie Mac, las dos gigantes hipotecarias que permanecen bajo tutela federal desde la crisis financiera de 2008. Ambas entidades contarían, de acuerdo con Trump, con suficientes reservas en efectivo para ejecutar la operación sin recurrir a nuevos fondos públicos.

“Esto hará que las tasas hipotecarias BAJEN, los pagos mensuales BAJEN y que el costo de ser propietario de una vivienda sea más accesible”, escribió el mandatario en su red social.

La publicación forma parte de una estrategia más amplia de la Casa Blanca para responder a las inquietudes de los votantes sobre la falta de asequibilidad, especialmente de cara a las elecciones legislativas de noviembre.

El director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda (FHFA, por sus siglas en inglés), Bill Pulte, confirmó públicamente que Fannie Mae y Freddie Mac “estarán ejecutando” la instrucción presidencial. Su respaldo refuerza la idea de que la iniciativa podría ponerse en marcha en el corto plazo, aunque aún quedan dudas sobre su impacto real y sus posibles efectos secundarios.

La compra de bonos hipotecarios por parte del gobierno no es una herramienta nueva. La Reserva Federal recurrió a esta estrategia durante periodos de crisis económica para reducir los costos de financiamiento. Esa política permitió que millones de propietarios refinanciaran sus hipotecas a tasas cercanas o incluso inferiores al 3%. Sin embargo, esos mismos niveles bajos han contribuido a que muchos propietarios no quieran vender, limitando la oferta de viviendas disponibles.

Analistas financieros advierten que la propuesta de Trump podría generar alivio inmediato, pero no resolvería los problemas estructurales del mercado.

“Vemos que esto tendrá éxito en el corto plazo, aunque creemos que reactivará la inflación de los precios de las viviendas dadas las limitaciones de la oferta“, mencionaron los especialistas de TD Securities en una nota de investigación.

Desde el sector inmobiliario, la economista jefe de Redfin, Daryl Fairweather, estimó que la compra de deuda hipotecaria podría reducir entre 0.25 y 0.5 puntos porcentuales la tasa de una hipoteca fija a 30 años. No obstante, advirtió que la iniciativa no ataca otros factores clave, como la limitada disponibilidad de viviendas y el crecimiento desigual de los ingresos.

Actualmente, las tasas hipotecarias rondan el 6.2%, según datos de Freddie Mac. No han bajado del 6% desde septiembre de 2022, tras el repunte inflacionario posterior a la pandemia. Aunque las tasas han disminuido frente a los casi 7% registrados al inicio del segundo mandato de Trump, el alivio ha sido insuficiente para muchas familias que enfrentan altos costos de vivienda, alimentos y energía.

La presión es evidente. Más del 75% de las viviendas en Estados Unidos son inasequibles para la mayoría de los compradores, de acuerdo con Bankrate. Por su parte, la firma ATTOM reportó que, a finales de 2025, las casas con precio medio eran menos accesibles que el promedio histórico en el 99% de los condados analizados.

El plan también implica riesgos. Al utilizar gran parte de las reservas de Fannie Mae y Freddie Mac, estas entidades quedarían con un menor colchón financiero ante una posible desaceleración económica. En la práctica, el gobierno estaría apostando a que no se repita un escenario similar al de la Gran Recesión, cuando ambas compañías requirieron un rescate masivo.

No obstante, Trump ha defendido su decisión de no privatizar Fannie y Freddie durante su primer mandato.

“Porque elegí no vender Fannie Mae y Freddie Mac en mi primer mandato, una decisión realmente excelente, ahora valen muchas veces más y tienen $200,000 millones de dólares en efectivo“, escribió el presidente.

Como muchas de las decisiones políticas y económicas, no todo es blanco y negro, hay matices. En principio, veremos si las palabras del presidente se sostienen y llegan a aplicarse o solo quedan en el terreno del comentario público. Y, después, en caso de llevarse a cabo, medir los beneficios y adversidades que realmente puedan surgir.

También te puede interesar: