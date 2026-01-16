Verizon dará un crédito a clientes por apagón: cuánto recibirán

Un corte inesperado de la red móvil puede alterar desde una jornada laboral hasta una emergencia familiar. Eso fue lo que vivieron millones de usuarios de Verizon en Estados Unidos tras un apagón masivo de su servicio inalámbrico. Ahora, la compañía confirmó que ofrecerá una compensación económica directa. La pregunta clave para muchos clientes: cuánto dinero recibirán y cómo podrán obtenerlo.

Verizon informó que otorgará un crédito de $20 dólares a los clientes que se vieron afectados por la interrupción del servicio. La empresa confirmó la medida a través de un comunicado y señaló que el ajuste se aplicará directamente en las cuentas elegibles. El objetivo es compensar las horas sin llamadas, mensajes ni acceso a datos móviles.

El apagón ocurrió el miércoles 14 de enero, cuando la red comenzó a fallar alrededor de las 12:30 p.m. hora del Este. La interrupción se extendió por cerca de siete horas. Durante ese periodo, usuarios en distintas regiones reportaron la imposibilidad de comunicarse o conectarse a internet móvil.

Según datos del servicio de monitoreo Downdetector, más de 1.5 millones de clientes se vieron afectados. Los reportes se concentraron principalmente en áreas metropolitanas como Nueva York, Atlanta, Charlotte (Carolina del Norte), Houston y Brooklyn. Sin embargo, el impacto fue nacional y no limitado a un solo estado.

Muchos clientes indicaron que el corte ocurrió en plena jornada laboral. Hubo problemas para realizar llamadas, enviar mensajes de texto y utilizar aplicaciones que dependen de datos móviles. Para quienes trabajan desde sus teléfonos o dependen del servicio por razones personales, la interrupción tuvo consecuencias inmediatas.

¿Cómo y cuándo se aplicará el crédito de Verizon?

El crédito de $20 dólares estará disponible en la aplicación móvil myVerizon. La empresa aclaró que los clientes no necesitan llamar al servicio al cliente ni presentar un reclamo manual. El proceso será automático para quienes cumplan con los criterios de elegibilidad.

Verizon explicó que los usuarios recibirán una notificación por mensaje de texto cuando el crédito esté listo para aplicarse.

Hasta el jueves 15 de enero, la compañía no había especificado una fecha exacta ni una hora para la liberación del ajuste en las cuentas.

En un comunicado, Verizon aseguró que el monto del crédito “equivale a varios días de servicio” para la mayoría de los planes móviles. Esto dependerá del costo mensual de cada usuario.

¿Qué causó el apagón de Verizon?

La empresa descartó que el incidente haya sido resultado de un ciberataque. Según un comunicado emitido el jueves, la interrupción se debió a un problema de software que todavía está bajo investigación.

“Estamos realizando una revisión completa de lo ocurrido”, señaló Verizon.

El servicio fue restablecido por completo la noche del miércoles, y la compañía confirmó en la red social X que la red ya operaba con normalidad.

Este no es el primer evento de este tipo. En septiembre de 2024, Verizon enfrentó una interrupción similar que afectó a más de 100,000 personas. Ese incidente fue objeto de una investigación por parte de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC).

