Interrupción masiva de Verizon en EE.UU. deja a millones sin servicio

Verizon informó este miércoles que su red inalámbrica sufre una interrupción masiva que afectó servicios de voz y datos celulares en múltiples estados de Estados Unidos.

La falla, que dejó a millones de usuarios sin señal o en modo “SOS”, obligó a emitir alertas de emergencia locales y generó una ola de reclamos en redes sociales, mientras la empresa aseguró que sus ingenieros trabajan para restablecer el servicio.

La compañía indicó en un comunicado que sus ingenieros estaban “comprometidos y trabajando para identificar y resolver el problema lo más rápido posible”, aunque no ofreció detalles sobre la causa específica ni un plazo estimado para el restablecimiento total del servicio.

A lo largo del día, Verizon emitió varias actualizaciones con información limitada, reiterando que equipos técnicos trabajaban “activamente en el terreno” para solucionar la falla.

Hasta la tarde del miércoles, la empresa —que cuenta con más de 146 millones de clientes— no había confirmado la causa del incidente ni cuándo se normalizaría completamente el servicio, mientras continuaban las quejas de usuarios por la falta de conectividad.

Usuarios reportan teléfonos en modo “SOS”

La falla se hizo evidente tras una avalancha de mensajes en redes sociales, especialmente en X, donde usuarios señalaron que sus teléfonos mostraban cero barras de señal o el indicador “SOS”, lo que sugiere una imposibilidad de conectarse a la red celular convencional.

Los cortes fueron reportados en al menos 11 estados, incluyendo Florida, Carolina del Norte, Nevada, Utah, Alabama, Pensilvania, Virginia, Washington, Nueva Jersey, Texas y California, además de grandes ciudades como Nueva York y Houston.

En Washington DC, el sistema oficial AlertDC emitió un mensaje advirtiendo que la interrupción de Verizon era “a nivel nacional” y recomendó a los residentes utilizar dispositivos de otros operadores, líneas fijas o acudir directamente a estaciones de policía o bomberos en caso de emergencia.

La Oficina de Gestión de Emergencias de Nueva York también informó que estaba monitoreando la situación y evaluando posibles impactos en servicios esenciales de la ciudad.

Competidores descartan fallas en sus redes

Inicialmente, algunos usuarios reportaron problemas con AT&T y T-Mobile, aunque ambas compañías negaron interrupciones en sus redes.

Un portavoz de T-Mobile señaló que su red “funciona con normalidad”, aunque reconoció que sus clientes podrían tener dificultades para comunicarse con usuarios de Verizon. AT&T, por su parte, aseguró que sus servicios estaban operando sin inconvenientes.

