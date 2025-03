Caída mundial de X deja sin acceso a millones de usuarios

Usuarios están reportando una caída en los servicios de X a nivel mundial. Miles de personas están reportando dificultades para acceder a sus cuentas, tanto en dispositivos móviles como en la versión de escritorio.

Aquellos que ya tenían la sesión iniciada encontraron problemas al intentar cargar sus perfiles o timelines, enfrentándose a mensajes de error como “Los posts no se están cargando en este momento”.

Usuarios afectados y respuestas limitadas

Según datos de DownDetector.com, más de 40,000 usuarios informaron problemas con la plataforma durante las primeras horas de la interrupción. La mayoría de las quejas se centraron en la imposibilidad de cargar contenido nuevo y en la falta de actualización de los feeds personales.

Hasta el momento X no ha emitido ningún comunicado oficial explicando las causas de la interrupción ni proporcionando una actualización sobre el estado del servicio. La falta de información ha generado frustración entre los usuarios, quienes dependen de la plataforma para comunicarse, informarse y entretenerse.

La ausencia de una respuesta oficial también ha dado pie a especulaciones y rumores sobre posibles causas, desde problemas técnicos hasta ataques cibernéticos.

Este incidente se suma a una serie de desafíos que X ha enfrentado desde su rebranding y la adquisición por parte de Elon Musk. La plataforma enfrentado críticas por cambios en sus políticas y funcionalidades. La interrupción actual podría exacerbar la migración de usuarios hacia plataformas competidoras como Threads y Bluesky, que han ganado popularidad en los últimos meses.

¿Qué pueden hacer los usuarios?

Mientras la plataforma trabaja en resolver los problemas, se recomienda a los usuarios mantenerse informados a través de fuentes oficiales y evitar compartir información no verificada. Para verificar el estado del servicio, se pueden utilizar herramientas como Downdetector o Down for Everyone or Just Me, que indican si el problema es local o global. Además, explorar alternativas temporales como Threads o Bluesky puede ser una opción para aquellos que necesitan mantenerse conectados en el ámbito digital.

