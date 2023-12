X sufrió una caída mundial por más de una hora

La reciente caída a nivel mundial de la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, ha dejado a los usuarios en un estado de incertidumbre durante casi una hora. Este inesperado incidente afectó tanto a las aplicaciones móviles como a la versión web, resultando en timelines sin actualizar y un peculiar mensaje de bienvenida que proclamaba: “¡Bienvenido a X! Este es el mejor lugar para ver lo que está sucediendo en su mundo. Encuentre algunas personas y temas para seguir ahora.”

La magnitud de la interrupción no pasó desapercibida para Netblocks, los rastreadores globales de Internet, quienes detectaron una “interrupción internacional significativa” sin aparentes vínculos a bloqueos o filtrados a nivel de país. La situación desató especulaciones y preocupaciones entre los usuarios, quienes debieron esperar hasta aproximadamente la 1:35 a.m. ET para que las líneas de tiempo fueran restablecidas.

¿Cuál fue el motivo de la falla?

Hasta ahora, el motivo detrás de esta falla masiva sigue siendo un enigma. A pesar de que se logró restablecer el acceso a las líneas de tiempo, persiste la incertidumbre sobre lo que desencadenó el problema. Incluso la página de estado de API no proporcionó información relevante, y cuentas clave, incluida la del propietario Elon Musk, quedaron temporalmente inaccesibles.

Resulta curioso destacar que, durante la interrupción, la capacidad de publicar en el sitio permaneció intacta, aunque las publicaciones desaparecían tras cada actualización. Además, las cuentas seguidas con notificaciones activadas continuaban apareciendo en el feed, lo que generó debates y discusiones entre los usuarios. Incluso el periodista del New York Times, Ryan Mac, organizó un espacio con más de 800 personas debatiendo el evento, a pesar de la imposibilidad de ver nuevas publicaciones.

Los informes de problemas en DownDetector comenzaron alrededor de las 12:30 a.m. ET, sin claridad sobre la causa ni estimaciones sobre la duración de la interrupción. Este incidente se suma a otra interrupción importante de la semana pasada, donde los enlaces salientes estuvieron inoperativos durante varias horas.

Estabilidad de X

La repetición de estas interrupciones suscita preguntas legítimas sobre la estabilidad de la plataforma X. La falta de transparencia en las respuestas de relaciones públicas y la ausencia de actualizaciones detalladas generan inquietud entre los usuarios, especialmente aquellos que confían en el servicio Premium. ¿Cuáles son las medidas concretas que X tomará para garantizar la fiabilidad de su plataforma en el futuro? Solo el tiempo lo revelará, y los usuarios aguardan ansiosos por respuestas más claras y soluciones concretas para evitar futuras interrupciones.

En un mundo cada vez más dependiente de las redes sociales para la comunicación y la información, la confiabilidad de las plataformas como X se vuelve crucial. La capacidad de la plataforma para abordar y prevenir estos problemas no solo impacta la experiencia del usuario, sino que también influye en la percepción general de su confiabilidad y estabilidad a largo plazo.

