Ya hay una tarjeta de crédito que ofrece 10% de interés tras propuesta de Trump

Mientras en Washington continúa el debate sobre cómo frenar el alto costo del crédito, una empresa tecnológica decidió no esperar a que el Congreso actúe. En un momento en que las tasas de interés de las tarjetas siguen ahogando a millones de familias, ya existe una opción concreta que promete un respiro financiero, al menos por tiempo limitado.

La compañía fintech Bilt, conocida por ofrecer recompensas en pagos de renta e hipoteca, anunció el lanzamiento de tres nuevas tarjetas de crédito con una tasa de interés máxima de 10% anual durante 12 meses. La medida llega pocos días después de que el presidente Donald Trump planteara públicamente la idea de imponer un tope similar a los intereses que cobran los emisores de tarjetas en todo el país.

La oferta de Bilt aplica únicamente a nuevas compras y busca diferenciarse en un mercado donde la tasa promedio ronda el 24%, según LendingTree. Para consumidores con historial crediticio débil, los intereses pueden alcanzar hasta 36%, lo que multiplica la deuda en poco tiempo.

A diferencia de los grandes bancos, que reaccionaron con dureza a la propuesta presidencial, Bilt vio una oportunidad. Instituciones como Citi y JP Morgan Chase advirtieron que un límite del 10% podría restringir el acceso al crédito y afectar a la economía. Sin embargo, la empresa con sede en Nueva York decidió posicionarse como una alternativa frente a la crisis del costo de vida.

“Esto es una victoria para los inquilinos. Es una victoria para los propietarios. Es una victoria para los estadounidenses”, afirmó Ankur Jain, fundador y director ejecutivo de Bilt, en un comunicado oficial. La empresa fue fundada en 2019 y actualmente está valuada en más de $10,000 millones de dólares.

Según Jain, el diseño de estas tarjetas responde a un llamado político poco común. De acuerdo con la agencia Associated Press, el CEO explicó que buscan atender una “demanda bipartidista de soluciones” frente al encarecimiento del crédito.

“Si Estados Unidos impone un tope a las tasas, preferimos estar a la vanguardia”, señaló.

Las nuevas tarjetas se dividen en tres niveles. La Bilt Palladium Card es la opción premium. Tiene una cuota anual de $495 dólares. Ofrece $400 dólares en créditos anuales para hoteles y $200 dólares en Bilt Cash. Estos puntos pueden canjearse dentro del ecosistema de la empresa y en comercios afiliados.

El segundo nivel es la Bilt Obsidian Card. Tiene una cuota anual de $95 dólares. Permite acumular recompensas en gastos de restaurantes y supermercados, dos rubros clave para el presupuesto familiar.

La tercera opción es una tarjeta sin cuota anual. Ofrece reembolsos en efectivo y puntos en ciertas compras. Aunque es más básica, mantiene el tope del 10% de interés durante el primer año.

El impacto potencial de una medida así es considerable. Un estudio de la Universidad de Vanderbilt estima que un límite del 10% podría generar ahorros de hasta $100,000 millones de dólares para los consumidores, aunque implicaría pérdidas equivalentes para los emisores de crédito.

Para muchos hogares que suelen recurrir a la tarjeta para cubrir emergencias, renta o gastos médicos, una tasa más baja puede marcar la diferencia entre estabilidad y sobreendeudamiento. Sin embargo, el beneficio es temporal y está sujeto a condiciones específicas, por lo que leer la letra pequeña sigue siendo clave.

También te puede interesar: