CEO de JPMorgan se pronuncia en contra de la iniciativa de Trump de imponer un límite al interés de las tarjetas de crédito

Este martes, el director financiero de JPMorgan, Jeremy Barnum se pronunció sobre la propuesta del presidente Donald Trump de imponer un límite del 10% a las tasas de interés de las tarjetas de crédito, indicando que “lo que realmente va a ocurrir es que la prestación del servicio cambiará drásticamente”, dijo.

La propuesta del mandatario se conoció el viernes pasado y tiene como objetivo evitar que más consumidores estadounidenses sigan siendo estafados por las entidades bancarias emisoras de tarjetas de crédito, las cuales tienen tasas que superan hasta el 20% para algunos prestatarios.

No obstante, la iniciativa que tiene como raíz un proyecto de ley impulsado por los senadores Josh Hawley, de Missouri, y Bernie Sanders, de Vermont ya ha sido fuertemente cuestionada.

“La gente perderá el acceso al crédito, de forma muy amplia y generalizada, especialmente quienes lo necesitan, esto podría crear una consecuencia severamente negativa para los consumidores y, francamente, a lo mejor también una consecuencia negativa para la economía en su conjunto. Creo que debería ser obvio, que eso también sería malo para nosotros”, dijo Barnum.

Un estudio desarrollado recientemente por la Coalición de Pagos Electrónicos (EPC) alertó que tanto los consumidores como las pequeñas empresas se verán afectados por este ajuste.

Al respecto, el presidente ejecutivo de EPC, Richard Hunt expresó que con esta iniciativa “entre el 82% y el 88% de los titulares de tarjetas de crédito verían su tarjeta eliminada o su límite de crédito reducido drásticamente, siendo los consumidores de ingresos bajos a moderados los más afectados”, dijo.

Por su parte, el analista jefe de finanzas al consumidor de LendingTree, Matt Schulz señaló que esto en vez de favorecer podría llevar en última instancia a un menor gasto por parte de los consumidores y en consecuencia dañar la economía.

Además, los bancos podrían estar menos dispuestos con el nuevo límite a emitir tarjetas de créditos a clientes que no tengan un alto puntaje crediticio, de ser así, esa decisión afectaría a unos 190 millones de prestatarios en su mayoría de ingresos promedios.

Schulz, también agregó que “los bancos simplemente no estarían dispuestos a asumir ese tipo de riesgos con un límite de tipos restrictivo, especialmente del 10%. Eso sería un gran problema, aunque el interés pagado con un límite del 10% sería mucho menor que el que se paga actualmente, lo que restaría importancia a esos acuerdos al 0%”, dijo.

