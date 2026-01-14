Trump limita las tasas de interés de las tarjetas de crédito: ¿qué significa para los ciudadanos?

El pasado viernes, el presidente de Estados Unidos Donald Trump propuso imponer un límite del 10% a las tarjetas de crédito con el objetivo entre otras cosas, de evitar que más consumidores sigan siendo estafados por las entidades bancarias emisoras, las cuales tienen tasas que superan hasta el 20% para algunos prestatarios.

La propuesta del mandatario se respalda por un proyecto de ley impulsado por los senadores republicano e independiente, Josh Hawley, de Missouri, y Bernie Sanders, de Vermont, quienes destacaron que de ser aprobado se limitaría al 10% las tasas de interés anuales (TPA) de las tarjetas de crédito.

Ante la iniciativa muchos se cuestionan ¿qué significaría esto para los consumidores estadounidenses? Especialistas aseguran que esto no solo podría afectar a muchos consumidores, sino también a pequeñas empresas.

Al respecto, el presidente ejecutivo de la Coalición de Pagos Electrónicos (EPC), Richard Hunt comentó que, aunque entiende que el presidente intenta garantizar que los estadounidenses puedan llegar a fin de mes, un análisis desarrollado por EPC reveló que “entre el 82% y el 88% de los titulares de tarjetas de crédito verían su tarjeta eliminada o su límite de crédito reducido drásticamente, siendo los consumidores de ingresos bajos a moderados los más afectados”, dijo.

Para Hunt, el análisis pretende mostrarles las consecuencias drásticas que esto tendría para sus votantes y para los electores de los miembros del Senado y la Cámara de Representantes. “Esto es un asunto serio”, resaltó.

La investigación de EPC indica que, de llevarse a cabo el proyecto, la mayoría de las cuentas de tarjetas de crédito con puntuaciones crediticias por debajo del 740 podrían verse afectadas, la cifra de titulares afectados estaría entre los 175 y 190 millones en su mayoría de ingresos promedios.

Por otro lado, los propietarios de pequeñas empresas que usan las tarjetas de crédito personales también tendrían un impacto. “Esto tendría un efecto tan drástico en las pequeñas empresas como en el consumidor. Dependen de la tarjeta de crédito porque también necesitan un fondo de reserva: el 98% de las pequeñas empresas tienen ingresos brutos inferiores a un millón de dólares al año, pero usan la tarjeta de crédito para tener un fondo de reserva de 30 días”, destacó EPC en su análisis.

