Subastan más de 800 propiedades cerca de Los Ángeles y algunas empiezan desde US$100

En un estado donde comprar vivienda suele ser cada vez más difícil, una noticia llamó la atención de inversores y curiosos: más de 800 propiedades serán subastadas cerca de Los Ángeles y algunas comenzarán con ofertas desde solo US$100.

La subasta será organizada por la oficina del Riverside County Treasurer-Tax Collector, responsable de administrar los impuestos inmobiliarios del condado. Este tipo de ventas se realiza cuando los propietarios acumulan varios años sin pagar impuestos sobre la propiedad.

Cuando esa deuda no se paga durante un largo período, el gobierno local tiene la autoridad de vender el inmueble en subasta pública para recuperar el dinero adeudado.

Qué tipo de propiedades se subastarán

El listado incluye más de 800 propiedades catalogadas como “tax-defaulted properties”, es decir, bienes inmuebles cuyos dueños dejaron de pagar impuestos durante al menos cinco años.

Entre las propiedades disponibles pueden aparecer terrenos residenciales, parcelas rurales, lotes en desarrollo y terrenos vacíos. En algunos casos, viviendas o estructuras.

La mayoría de estas propiedades se encuentran dentro del condado de Riverside, una zona ubicada al este del área metropolitana de Los Ángeles que incluye ciudades conocidas como:

Palm Springs.

Riverside.

Corona.

Moreno Valley.

Indio.

En las últimas décadas, muchas de estas áreas han experimentado un crecimiento importante debido a su cercanía con Los Ángeles y a precios inmobiliarios más bajos.

Los interesados pueden revisar el listado completo de propiedades y registrarse para participar en el sitio oficial del Riverside County Treasurer-Tax Collector, donde se publican las subastas de propiedades con impuestos impagos.

Por qué algunas propiedades empiezan desde US$100

El precio de US$100 no significa que esa sea necesariamente la cifra final. En las subastas públicas de propiedades, el monto anunciado suele ser solo el precio inicial de la puja. A partir de allí, los participantes compiten con ofertas cada vez más altas hasta que la subasta se cierra.

En algunos casos, las propiedades pueden venderse por cifras mucho mayores si varios compradores muestran interés.

Aun así, este tipo de subastas suele atraer a inversores que buscan oportunidades en el mercado inmobiliario.

Es importante averiguar los pasos para comprar propiedades en subasta en EE.UU. Crédito: Shutterstock

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Cómo participar en la subasta

La subasta se realizará completamente en línea, lo que permite que cualquier persona en Estados Unidos pueda participar.

El proceso generalmente incluye:

Registrarse en el sitio oficial de la subasta.

Revisar el catálogo de propiedades disponibles.

Realizar un depósito de garantía para poder ofertar.

Participar en las pujas durante las fechas del evento.

Los participantes pueden revisar previamente la lista de propiedades para analizar su ubicación y características antes de ofertar.

Qué debes revisar antes de comprar en una subasta

Los especialistas en bienes raíces advierten que comprar en subastas de propiedades por impuestos impagos requiere investigación previa.

Entre los aspectos que se recomienda analizar están la ubicación del terreno o vivienda, el acceso a servicios básicos, posibles gravámenes o restricciones legales, condiciones del terreno, zonificación y uso permitido.

En algunos casos, los compradores adquieren la propiedad tal como está, por lo que es importante entender las condiciones antes de hacer una oferta.

En algunos casos son edificios o estructuras que pueden aprovecharse para proyectos modernos, como cohousing o espacios de oficinas. Crédito: Imagen creada con AI | Impremedia

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Un mercado que atrae a cada vez más inversores

Las subastas de propiedades por impuestos impagos se han convertido en una estrategia utilizada por muchos inversores inmobiliarios en Estados Unidos.

Algunos compradores buscan terrenos para desarrollos futuros, mientras que otros intentan encontrar propiedades que puedan rehabilitar o revender.

En estados con mercados inmobiliarios tan competitivos como California, este tipo de oportunidades despierta interés incluso entre personas que nunca antes participaron en una subasta.

Por qué estas subastas generan tanto interés

California tiene uno de los mercados inmobiliarios más caros del país. Según distintos informes del sector, el precio promedio de una vivienda en muchas zonas del estado supera ampliamente los 700.000 dólares, especialmente en regiones cercanas a grandes ciudades como Los Ángeles.

En ese contexto, cualquier noticia relacionada con propiedades que comienzan desde precios bajos genera una enorme atención. Sin embargo, los expertos recuerdan que el valor final depende siempre de la competencia entre compradores.

Una oportunidad que requiere investigación

Para quienes están interesados en el mercado inmobiliario, este tipo de subastas puede representar una oportunidad interesante. Pero también requiere paciencia, análisis y conocimiento del proceso.

La clave para muchos compradores es revisar cuidadosamente el listado de propiedades y entender que, aunque algunas pujas comienzan desde cifras muy bajas, la competencia suele elevar el precio final rápidamente.

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