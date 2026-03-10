Cuánto tarda un inmigrante en Estados Unidos en comprar su primera casa

Para muchas familias inmigrantes, comprar una casa en Estados Unidos no es solo una inversión. Es un símbolo poderoso: estabilidad, seguridad y la sensación de haber construido algo propio después de empezar desde cero en otro país.

Pero ese sueño no suele cumplirse de inmediato. La mayoría de quienes llegan a EE.UU. necesitan años para lograrlo. Construir historial crediticio, estabilizar los ingresos y ahorrar el dinero necesario para el pago inicial son pasos que toman tiempo.

Los datos muestran que el acceso a la vivienda entre inmigrantes crece gradualmente a medida que pasan los años en el país.

Los primeros años: cuando comprar casa aún parece lejano

Durante los primeros años en Estados Unidos, comprar una vivienda suele ser difícil. Un análisis del Pew Research Center muestra que solo alrededor del 21% de los inmigrantes que llevan menos de cinco años en el país son propietarios de vivienda.

No es una cuestión de falta de interés. Al contrario: muchos recién llegados tienen como objetivo comprar una casa lo antes posible. Pero en esta etapa suelen existir obstáculos importantes, como ingresos todavía inestables o la falta de historial crediticio.

En Estados Unidos, el crédito es clave. Sin un buen puntaje crediticio, acceder a una hipoteca resulta mucho más complicado.

Entre 6 y 10 años: cuando empieza a ser posible

A medida que pasan los años, las posibilidades cambian. El mismo análisis de Pew Research Center indica que entre los inmigrantes que llevan entre 6 y 10 años en Estados Unidos, la tasa de propietarios de vivienda sube a cerca del 40%.

Esto ocurre porque muchas familias logran estabilizar su situación laboral, mejorar su crédito y comenzar a ahorrar para el pago inicial.

También es común que en esta etapa varias personas del mismo hogar trabajen, lo que facilita reunir el dinero necesario para una hipoteca.

Después de dos décadas: tasas similares a las de los estadounidenses

Con el tiempo, la diferencia entre inmigrantes y personas nacidas en Estados Unidos se reduce. Entre quienes llevan más de 20 años viviendo en el país, cerca de dos tercios ya son propietarios de vivienda, una cifra muy cercana a la de los estadounidenses nacidos en el país, según Pew Research Center.

Este fenómeno refleja algo que los expertos llaman “asimilación económica”: con el paso del tiempo, los inmigrantes tienden a integrarse al mercado laboral y financiero, lo que facilita el acceso a bienes como la vivienda.

El mayor desafío: ahorrar para el pago inicial

Uno de los principales obstáculos para comprar casa es reunir el dinero necesario para el down payment o pago inicial. Según la National Association of Realtors, muchos compradores en Estados Unidos necesitan varios años de ahorro antes de poder pagar ese monto.

El pago inicial puede variar, pero suele representar entre 3% y 20% del valor de la vivienda, dependiendo del tipo de préstamo. Para muchas familias inmigrantes, esto implica años de disciplina financiera.

El historial crediticio también cuenta

Otro factor clave es el crédito. Cuando una persona llega a Estados Unidos, normalmente no tiene historial crediticio, incluso si tenía buena situación financiera en su país de origen.

Construir ese historial puede tomar tiempo: abrir tarjetas de crédito, pagar cuentas puntualmente y demostrar estabilidad financiera. Los bancos utilizan ese historial para evaluar si una persona puede asumir una hipoteca a largo plazo.

Un sueño que sigue motivando a millones

A pesar de los desafíos, la vivienda propia sigue siendo una meta central para muchas familias inmigrantes. Diversos estudios sobre movilidad social muestran que la propiedad de vivienda es uno de los principales caminos para construir patrimonio en Estados Unidos.

Para muchos inmigrantes, la compra de una casa representa algo más que un logro económico. Es la prueba de que el esfuerzo de años —trabajo duro, ahorro y sacrificios— finalmente dio resultado.

Por eso, aunque el proceso pueda tardar una década o más, para muchas familias el momento en que reciben las llaves de su casa se convierte en uno de los más significativos de su vida en Estados Unidos.

10 consejos para avanzar en el sueño de la casa propia en Estados Unidos

Estas recomendaciones pueden ayudar a prepararse mejor para el momento de solicitar una hipoteca y comprar la primera casa.

Construir historial crediticio lo antes posible

En Estados Unidos, el crédito es uno de los factores más importantes para acceder a una hipoteca. Abrir una tarjeta de crédito, utilizarla con moderación y pagar siempre a tiempo ayuda a construir un buen puntaje crediticio. Según la Consumer Financial Protection Bureau, este historial es uno de los elementos clave que evalúan los prestamistas.

Pagar todas las cuentas puntualmente

Los pagos a tiempo no solo afectan las tarjetas de crédito. Facturas de servicios, préstamos o cualquier obligación financiera influyen en el historial crediticio. La puntualidad financiera es una de las señales más valoradas por los bancos.

Ahorrar para el pago inicial

Uno de los mayores desafíos para comprar una casa es reunir el dinero para el down payment. Dependiendo del préstamo, puede ser desde el 3% del valor de la vivienda, aunque en algunos casos es mayor. La National Association of Realtors señala que ahorrar para este pago suele tomar varios años.

Reducir deudas antes de solicitar una hipoteca

Los bancos analizan la relación entre ingresos y deudas. Si una persona tiene muchas obligaciones financieras, puede ser más difícil obtener un préstamo hipotecario. Reducir deudas mejora las posibilidades de aprobación.

Mantener estabilidad laboral

Los prestamistas suelen revisar el historial de empleo de los solicitantes. Tener un trabajo estable o demostrar ingresos constantes ayuda a generar confianza en los bancos.

Informarse sobre programas para compradores primerizos

En Estados Unidos existen programas estatales y federales diseñados para ayudar a quienes compran su primera vivienda. Algunos ofrecen tasas de interés más bajas o asistencia para el pago inicial.

Consultar con un asesor hipotecario

Hablar con un especialista puede ayudar a entender qué tipo de préstamo es más conveniente. También permite saber cuánto dinero se puede pedir prestado y qué requisitos se deben cumplir.

Evaluar bien el presupuesto familiar

Comprar una casa no implica solo pagar la hipoteca. También existen gastos como impuestos, seguro de vivienda y mantenimiento. Analizar el presupuesto ayuda a evitar problemas financieros en el futuro.

Investigar el mercado inmobiliario

Los precios de las viviendas varían mucho entre ciudades y estados. Informarse sobre los mercados locales puede abrir oportunidades en zonas más accesibles.

Tener paciencia y una visión a largo plazo

Comprar una casa en Estados Unidos rara vez ocurre de un día para otro. Para muchas familias inmigrantes, el proceso puede tomar varios años. Pero con planificación, disciplina financiera y estabilidad laboral, el sueño de la casa propia termina siendo una meta alcanzable.

Para quienes llegan al país con la esperanza de construir una nueva vida, tener una casa propia suele representar mucho más que una propiedad: es un símbolo de arraigo, seguridad y futuro.

