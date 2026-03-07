El aviso del IRS que no debes ignorar: podrían embargar tu cuenta bancaria

El Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS) tiene autoridad legal para embargar cuentas bancarias, salarios e incluso propiedades cuando un contribuyente ignora avisos oficiales sobre deudas tributarias.

Pero, antes de avanzar con esas medidas, el IRS debe enviar una notificación conocida como Final Notice of Intent to Levy. Ignorarla puede permitir a la agencia tomar acciones para recuperar la deuda. Aquí te contamos de qué se trata y qué debes hacer para evitar problemas.

La carta del IRS que debes responder para evitar que embarguen tu cuenta

Aunque muchas personas creen que este tipo de medidas ocurre de forma repentina, en realidad el proceso sigue varios pasos. El más importante es una notificación conocida como “Aviso Final de Intención de Embargo” (Final Notice of Intent to Levy).

Si el contribuyente no responde a esa carta dentro del plazo establecido, el IRS puede comenzar acciones para recuperar la deuda, lo que incluye congelar dinero en cuentas bancarias o retener parte del salario.

Según el propio IRS, el embargo es una herramienta legal utilizada cuando los contribuyentes no pagan impuestos pendientes después de recibir múltiples avisos. Debes responderla en un máximo de 30 días para evitar que embarguen tu cuenta.

Puedes ver: Temporada de impuestos: 5 alertas para no caer en fraudes y perder tu dinero

Cuál es la carta que puede provocar el embargo

Antes de tomar medidas como congelar una cuenta bancaria, el IRS debe enviar una notificación formal al contribuyente. Esta carta se conoce como Aviso Final de Intención de Embargo y Aviso de su Derecho a una Audiencia. En ese documento, el IRS informa que planea embargar bienes o ingresos si la deuda fiscal no se paga o no se llega a un acuerdo.

El aviso también explica que el contribuyente tiene 30 días para responder antes de que se inicie la acción.

Qué puede embargar el IRS

Si el contribuyente ignora el aviso final, el IRS puede aplicar lo que se conoce como “tax levy”, un procedimiento para cobrar la deuda. Entre los bienes o ingresos que pueden ser embargados están:

Cuentas bancarias.

Salarios.

Beneficios del Seguro Social.

Propiedades personales.

Vehículos.

Bienes inmuebles.

El objetivo es recuperar el dinero adeudado al gobierno federal.

Puedes ver: IRS lanza alerta a contribuyentes: este error común puede retrasar tu reembolso de impuestos.

Cómo funciona el embargo de una cuenta bancaria

Cuando el IRS decide embargar una cuenta bancaria, el banco recibe una orden para congelar el dinero disponible en la cuenta.

En muchos casos el banco debe retener los fondos durante 21 días antes de transferirlos al IRS. Este período permite al contribuyente intentar resolver la situación o demostrar que el embargo no debería aplicarse.

El IRS tiene tiempos de procesamiento de reembolsos preestablecidos, que dependen de la manera en la que lo solicitas y también de que no haya problemas con tu declaración. Crédito: Shutterstock

Qué hacer si recibes una carta del IRS

Expertos fiscales recomiendan no ignorar nunca una carta del IRS, incluso si el contribuyente cree que el aviso es un error. Las opciones suelen incluir desde pagar la deuda y solicitar un plan de pagos hasta disputar el monto reclamado y/o solicitar una audiencia administrativa.

Responder a tiempo puede evitar que el caso avance hacia un embargo (puedes ver las acciones posibles en el sitio oficial del organismo).

El embargo es una medida de último recurso

El IRS señala que el embargo de bienes o cuentas bancarias suele aplicarse solo después de varios intentos de contacto con el contribuyente.

Antes de llegar a ese punto, la agencia generalmente envía múltiples avisos y ofrece opciones para resolver la deuda.

Por eso, recibir una carta del IRS no significa automáticamente que la cuenta será congelada, pero sí es una señal de que el contribuyente debe actuar rápidamente para evitar consecuencias más graves.

Seguir leyendo:

En qué lugares se retrasan más los reembolsos de impuestos estatales

Qué pasa si rompes un contrato de alquiler: consecuencias y opciones para inquilinos

3 cosas que deberías hacer con tu reembolso de impuestos