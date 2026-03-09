¿Buscando casa en primavera? Esto es lo que puedes esperar del mercado inmobiliario esta temporada

La primavera en Estados Unidos está a la vuelta de la esquina y, con su llegada, ya muchos compradores de viviendas se preguntan si durante esta temporada se tendrán las condiciones necesarias para adquirir un inmueble o si se esperará aún más tiempo hasta que se estabilice el mercado.

Desde el disparo de la inflación en el 2022, el mercado inmobiliario viene arrastrando el peso de las elevadas tasas hipotecarias y la falta de inventario que aumentó el precio de las viviendas y alejó tanto a propietarios como a futuros compradores del sector.

Pero ahora, con una caída de las tasas hipotecarias al 6% desde sus máximos cercanos al 8%, podría ser la oportunidad perfecta para que los compradores se sientan motivados a volver a la oferta.

Para Daryl Fairweather, economista jefe de Redfin, las condiciones actuales son mejores no solo por la caída de las tasas hipotecarias, sino porque los precios de las viviendas aumentaron más lentamente que los salarios en el último año. “Lo que debería dar a los compradores de viviendas más poder adquisitivo y más confianza”, dijo a CBS News.

¿Ha mejorado la oferta en el mercado?

Datos de Redfin señalan que el precio promedio de la vivienda aumentó a una tasa anual del 1.1 % durante enero 2026, en comparación con el 4.1 % del mismo mes el año pasado.

Por su parte, Realtor.com reportó que, durante el cierre del 2025, el precio promedio de una vivienda alcanzó los $405,300, siendo un 2% más bajo en relación con el año anterior, y para esta temporada, a medida que la oferta aumenta, los precios pueden ceder.

Al respecto, Kate Wood, experta en préstamos de NerdWallet, comentó que para algunos compradores este año podría ser más fácil; todo dependerá de la ubicación en la que se encuentre la vivienda.

En algunos estados, los costos de los inmuebles están siendo más asequibles, sobre todo en el Sur y el Oeste del país. Según informes de Redfin, entre las ciudades con el mayor aumento del inventario se encuentra San José, California, seguido de Seattle, Washington.

¿Qué esperar de las tasas hipotecarias?

Al cierre de la semana pasada, el comprador de hipotecas Freddie Mac indicó en su informe que la tasa hipotecaria promedio fija a 30 años en Estados Unidos había subido ligeramente del 5.98% al 6%.

De acuerdo con los analistas del mercado, el sector se une como efecto dominó a los aumentos que se esperan en las próximas semanas ante los temores de un disparo de la inflación debido a la guerra en Irán.

Aunque la cifra reportada es una diferencia mínima, expertos como Kate Wood de NerdWallet consideran que esto generará cierta inseguridad e incertidumbre en los futuros compradores, mientras que Fairweather asegura que “es más probable que las tasas hipotecarias se estabilicen en lugar de seguir bajando”, comentó.

Sigue leyendo: