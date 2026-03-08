Tasa hipotecaria fija a 30 años en EE.UU. aumenta al 6%, según Freddie Mac

Para el informe de este jueves publicado por el comprador de hipotecas Freddie Mac, la tasa hipotecaria promedio fija a 30 años en Estados Unidos aumentó del 5.98% al 6% en medio de temores por el aumento de la inflación tras la guerra en Irán y un continuo ajuste del mercado inmobiliario.

Aunque la diferencia porcentual es mínima, según Kate Wood, experta en préstamos de NerdWallet: “Dos centésimas de punto porcentual no son determinantes para que nadie pueda comprar una vivienda, pero a nivel psicológico se siente enorme”, comentó la experta.

Desde hace varias semanas, las tasas hipotecarias se estaban manteniendo en el rango del 6% con fuerte tendencia a la baja; no obstante, las recientes tensiones en el Oriente Medio que afectan al mercado petrolero, aunado a las ya incertidumbres económicas internas con los elevados aranceles, volatilidad en el mercado de valores y alta tasa de desempleo, no generan el panorama ideal para la compra de viviendas.

Si bien el mercado inmobiliario no tiene una influencia directa de las decisiones por parte de la Reserva Federal, las presiones inflacionarias sí pudieran tener implicaciones en los precios al consumidor y llevar a la FED a reducir o impulsar la subida de las tasas de interés; esto, aunque no afecta a las tasas hipotecarias directamente, sí pesa sobre el entorno crediticio de los futuros compradores de vivienda.

Al respecto, Wood comentó que la interrupción en el suministro del petróleo por el cierre del Estrecho de Ormuz podría impulsar la inflación ante el aumento del costo de la gasolina y otros artículos; aunque no afirmó que se verán tasas hipotecarias más altas en las próximas semanas, la experta no descarta que esto suceda.

Finalmente, la tasa promedio de hipoteca fija a 15 años aumentó de los 4.44% de su lectura de la semana pasada a los 5.43% del cierre de la primera semana de marzo.

