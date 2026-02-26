Trump reafirma veto a instituciones para la compra de viviendas: ¿bajarán los precios? Esto dicen los expertos

Ante la crisis de asequibilidad en el mercado inmobiliario, a principios de este año, el presidente Donald Trump propuso impulsar algunas medidas para frenar la compra de viviendas unifamiliares por parte de inversores institucionales con el propósito de que en los próximos meses el sector se estabilice y el estadounidense promedio pueda adquirir su casa propia.

“La gente vive en casas, no las corporaciones… durante mucho tiempo, comprar y ser propietario de una casa se consideró la cima del sueño americano”, comentó el mandatario, quien este martes volvió a ratificar su plan durante su discurso sobre el Estado de la Unión 2026 ante el Congreso.

Además, el Ejecutivo planteó combatir las altas tasas hipotecarias con la compra de $200,000 millones de dólares en bonos respaldados por hipotecas para reducir los intereses en los pagos mensuales de los compradores.

Pero la propuesta de Trump no ha sido la única puesta sobre la mesa; los demócratas también presentaron un proyecto de ley en el que se busca que las viviendas sean más asequibles para los estadounidenses, con limitaciones para los compradores a gran escala.

Si bien ambos planes pueden lograr aliviar al mercado, expertos en el sector inmobiliario consideran que las propuestas no atacan la raíz del problema: la escasez de vivienda. No solo las altas tasas hipotecarias han ajustado al mercado; la falta de inventario es el causante principal del aumento de los precios de las viviendas.

De acuerdo con un análisis presentado por Goldman Sachs, se calcula que Estados Unidos necesitaría aproximadamente 4 millones de viviendas adicionales para satisfacer la demanda actual y lograr reducir los precios.

La escasez de vivienda se viene arrastrando desde el 2008 con la Gran Recesión, con una fuerte caída en la construcción, especialmente en áreas metropolitanas donde la demanda se disparaba a medida que crecía la población. Entre los factores de esta caída se menciona la falta de inversión, la poca fuerza laboral y el alto costo de los materiales para la construcción.

Al respecto de los planes presentados por Trump y los demócratas, Alex Blackwood, director ejecutivo de Mogul, una startup de inversión inmobiliaria entrevistado por CBS News, comentó que el inconveniente es que no se tiene suficiente oferta ante la alta demanda: “Ninguna de las propuestas resuelve realmente este problema central”, dijo.

Ahora bien, ¿la propuesta de Donald Trump para frenar a los inversores institucionales de comprar viviendas es descabellada? No, pero es limitada, ya que solo se tendría mayor impacto en donde dichos inversores tienen más presencia en el mercado.

De acuerdo con un estudio publicado en el 2023 por Urban Institute, se conoció que tan solo a nivel nacional los inversores institucionales poseen cerca del 3.8?% de las viviendas unifamiliares de alquiler, y en algunos estados el porcentaje puede ser más alto.

Para Collin Allen, director ejecutivo de la Alianza Americana de Propietarios de Viviendas, la propuesta de Trump lograría grandes diferencias en áreas como Houston o Carolina del Norte; sin embargo, el experto mencionó que, en general, “los inversores poseen una pequeña proporción de las viviendas”.

Por su parte, Edward Pinto, codirector del Centro de Vivienda AEI en el American Enterprise Institute, un grupo de expertos no partidista, comentó que la restricción a los grandes inversores no tendrá el gran impacto esperado, ni tampoco hará que las viviendas sean más asequibles. “Simplemente da la impresión de hacer algo positivo, por lo que puede resultar atractivo para ambos partidos, pero no va a resolver ningún problema”, destacó.

Aunque limitar a los inversores y provocar una caída en las tasas hipotecarias se vuelve parte de la solución al problema que enfrenta actualmente el mercado inmobiliario, Allen señaló que la manera de salir de la crisis de asequibilidad es construir más viviendas, buscando políticas que permitan ampliar las ofertas.

En este sentido, Pinto coincide en que lo mejor para el sector es permitir la construcción de más viviendas, disminuyendo los costos tanto de la tierra como los materiales para la construcción.

Sigue leyendo: