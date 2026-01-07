Prohibición de Trump: inversores no podrán comprar casas unifamiliares

Este miércoles, el presidente estadounidense Donald Trump, informó que impulsará algunas medidas para frenar la compra de viviendas unifamiliares por parte de los inversores institucionales, esto con el propósito de que al promedio estadounidense le sea más asequible tener una vivienda propia.

El mandatario expresó a través de las redes sociales estar tomando dichas medidas. “Pediré al Congreso que lo codifique. La gente vive en casas, no las corporaciones”, dijo, al tiempo que indicó que, “durante mucho tiempo, comprar y ser propietario de una casa se consideró la cima del sueño americano”.

En los últimos años, el precio de las viviendas se disparó alcanzando niveles históricos, esto fue provocado en parte por el ajustado mercado inmobiliario y la falta de inventario ante la alta demanda.

Trump también adelantó que el tema será discutido con más amplitud y detalles durante su discurso en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, pautado para finales de este mes.

De acuerdo con un análisis desarrollado por American Enterprise Institute, un centro de estudios independiente señala que, los inversores de viviendas tan solo representan el 1% del total de viviendas unifamiliares, y menciona que el porcentaje de propiedad institucional varían de un estado a otro, concentrándose en comunidades de bajos ingresos.

Por su parte, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental reveló el año pasado que la inversión institucional sí influye en los precios de las viviendas y alquileres, teniendo efectos negativos para los estadounidenses.

Mientras que datos de Bankrate aseguran que, el 75% de las actuales viviendas unifamiliares son inasequibles para la gran mayoría de los estadounidenses, y que solo el 24% de las compras que se realizaron durante el año pasado fueron por parte de compradores primerizos, según la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios.

Tras las declaraciones de Trump, las acciones de las principales empresas de inversión se desplomaron, por ejemplo; el precio de las acciones de Blackstone cayeron un 4%, las de American Homes 4 Rent disminuyeron un 6.3%, e Invitation Homes cayó a más de 7%.

Sigue leyendo: