Vendedores de viviendas se muestran cautelosos ante aumento de asequibilidad

De acuerdo con un reciente análisis de Zillow, el enfriamiento en el mercado inmobiliario durante la época decembrina ya comienza a sentirse y los vendedores de viviendas se están mostrando cautelosos ante el aumento de la asequibilidad.

Según Kara Ng, Economista Senior de Zillow, “la asequibilidad sigue siendo un obstáculo para los compradores de vivienda, pero 2025 trajo avances reales”, comentó. A pesar de un otoño inusualmente activo, los precios de las viviendas para la temporada de invierno se están mostrando bajos, regresando a los niveles normales después de alcanzar máximos históricos.

Para Ng “los pagos hipotecarios bajaron más de $100 dólares al mes, mientras que los ingresos continuaron aumentando. Para muchos hogares, ese pequeño cambio puede marcar la diferencia entre quedarse al margen del mercado y finalmente poder comprar o vender una vivienda”, dijo.

Muchos compradores de vivienda se habían mantenido al margen del mercado no solo por los elevados precios, sino también por las elevadas tasas hipotecarias. “Aunque tanto vendedores como compradores dieron un paso atrás en noviembre, recordándonos que la estacionalidad sigue importando, esperamos que el mercado cobre algo de fuerza la próxima primavera”, mencionó la economista.

El informe de Zillow destacó que durante el mes de septiembre y octubre los compradores y vendedores estuvieron más activos de lo habitual debido a las bajas tasas hipotecarias, pero para los últimos meses del año la estacionalidad regresó. Por lo que, los propietarios de viviendas que se mantenían a la expectativa estén decidiendo esperar durante este invierno para integrarse al mercado.

Finalmente, Zillow indicó que en noviembre los vendedores disminuyeron los precios a casi 26%, y esperan que durante la primavera los precios se recorten para atraer a más compradores, las ventas pendientes, por su parte para el último trimestre se mantuvieron estables cayendo un 18% mes a mes.

