Viviendas en ciudades asequibles suben de precio, mientras áreas metropolitanas caras descienden

Para finales de este año, el mercado inmobiliario está mostrando una tendencia bastante inusual, donde los precios de las viviendas en ciudades anteriormente asequibles están aumentando, y en las áreas metropolitanas donde era imposible de comprar están cayendo.

De acuerdo con un informe publicado recientemente por Realtor.com, en lo que va de año las propiedades con tasas relativamente bajas o asequibles aumentaron hasta un 45%, esto se debe a una alta demanda.

Los compradores de viviendas se están inclinando por “mercado refugio”, lo que ha impulsado un crecimiento de dos dígitos en el precio por pie cuadrado, como Cleveland y Milwaukee, que registraron aumentos del 20% y el 21% respectivamente.

En el otro extremo, se encuentran los vendedores decepcionados que están retirando sus anuncios ante un mercado que experimenta una de las mayores desaceleraciones, los compradores buscan ofertas, pero millones de propietarios ligados a sus anteriores tasas hipotecarias se mantienen más tiempo en el mercado, por lo tanto, bajar los precios es una alternativa para recuperar el control.

Esta desaceleración es inusual observarse fuera de diciembre o enero, pero el 6% de todas las propiedades activas comenzaron a retirarse mes a mes desde junio, según el análisis de Realtor.com áreas metropolitanas más caras de Estados Unidos como San José, Sunnyvale y Santa Clara, los precios han caído hasta 4% interanual; no obstante, con un costo aún $1.3 millones de dólares, todavía no es asequible para el promedio de los estadounidenses.

