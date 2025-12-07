Nuevas cifras de Zillow confirman la disminución en el precio de las viviendas

Según un análisis publicado recientemente por Zillow se conoció que el mercado inmobiliario podría mostrar mejoras de asequibilidad en varias áreas metropolitanas del país para el próximo año.

Al respecto, Mischa Fisher, economista en jefe de Zillow comentó que “el mercado de la vivienda finalmente está adoptando una dinámica más saludable, con compradores y vendedores comenzando a regresar”, dijo.

Aunque el mercado inmobiliario se ha visto fuertemente ajustado tanto por las elevadas tasas hipotecarias como por la falta de inventario que llevó a un aumento de precios sin precedentes, los compradores están volviendo.

“Los compradores se están beneficiando de un mayor inventario y una mejor asequibilidad, mientras que los vendedores ven estabilidad en los precios y una demanda más consistente. Ambos grupos deberían tener un poco más de margen en 2026”, señaló Fisher.

De acuerdo con los economistas de Zillow, se espera que los costos hipotecarios disminuyan ligeramente el próximo año, además prevén que los valores de las viviendas aumentarán un 1.2% tras mantenerse planos durante este año.

Por otro lado, gran parte de los inquilinos en grandes ciudades también verán los costos de renta muchos más bajos. Se espera que el aumento del próximo año sea de 0.3% dándole oportunidad de recuperarse económicamente.

En el análisis de Zillow se pudo conocer que una tendencia marcada para el 2026 es que cada vez más estadounidenses están optando por rentar solo por preferencia y no por necesidad, ya que esto se adapta a estilos de vida más flexibles, menos responsabilidades de mantenimiento y la posibilidad de moverse.

Finalmente, tanto los propietarios de vivienda como inquilinos seguirán evaluando sus preferencias de compra de acuerdo con los gastos del hogar. Los hogares se inclinarán a viviendas energéticamente más eficientes, optimizando cada área.

