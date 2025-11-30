Vendedores de viviendas en EE.UU. están recortando los precios: por qué

Un informe publicado recientemente por Zillow, reveló que en este último mes del año muchos vendedores de viviendas en Estados Unidos están ofreciendo descuentos en los precios de los inmuebles a medida que se ajustan las expectativas tanto de los compradores como de los ofertantes.

Al respecto, Kara Ng, economista senior de Zillow, comentó que “la mayoría de los propietarios han visto dispararse el valor de sus viviendas en los últimos años, lo que les da la flexibilidad de recortar uno o dos precios y, al mismo tiempo, obtener ganancias”, dijo.

Según el informe, la cantidad de propiedades con rebajas de precio es de tan solo el 26.9% de todas las propiedades en EE.UU., y las que mayormente están recibiendo descuentos son las que se han tardado en vender.

Para la especialista, “estos descuentos están generando más propiedades que se ajustan al presupuesto de los compradores y contribuyendo a impulsar el mercado inmobiliario más activo en tres años. Los compradores pacientes están cosechando los frutos a medida que el mercado continúa reequilibrándose”, destacó.

En el análisis de Zillow también se detalló que las áreas metropolitanas con mayores descuentos están en mercados inmobiliarios que anteriormente se consideraban poco asequibles, como, por ejemplo, San José, Los Ángeles, San Francisco y en San Diego. Mientras que Oklahoma City, Louisville, St. Louis, Indianápolis, y Detroit, los vendedores no han tenido mucha flexibilidad con los precios de las viviendas.

Por otra parte, a medida que los vendedores bajan los precios, los constructores entran en la misma dinámica, disminuyendo la brecha de precios entre una vivienda nueva en construcción y una vivienda existente.

“Los constructores tienen una buena cantidad de inventario de propiedades en especificaciones que están intentando vender ahora que el mercado se desacelera, tanto estacionalmente como en términos de crecimiento de precios y ventas”, dijo Joel Berner, economista sénior de Realtor.com.

Sigue leyendo: