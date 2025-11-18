Más del 50% de las viviendas en Estados Unidos han perdido valor, según Zillow

En un nuevo análisis publicado por el mercado inmobiliario en línea, Zillow se conoció que más del 50% del valor de las viviendas en Estados Unidos ha disminuido desde el año pasado.

De acuerdo con la investigación, la cifra actual es una de las caídas más altas desde el 2012, pese a ello gran parte de los propietarios observaron un aumento del valor de sus viviendas durante el tiempo en el que las han tenido.

“Los valores de vivienda se dispararon en los últimos seis años y la gran mayoría de los propietarios aún tiene una equidad significativa. Lo que vemos ahora es una normalización, no un colapso”, comentó Treh Manhertz, investigador económico senior de Zillow.

No obstante, los datos suelen ser alarmantes para los propietarios o futuros compradores, ya que, la vivienda son en parte su mayor activo, por lo tanto, la depreciación con el tiempo puede ser preocupante.

“Los propietarios pueden sentirse inquietos cuando ven caer su Zestimate, y eso es más común en el entorno de mercado más frío de hoy que en los últimos años. Pero relativamente pocos están vendiendo con pérdidas”, dijo Manhertz.

¿Cómo esto afecta el valor de las viviendas en California?

Según el análisis de Zillow, aun los propietarios deben sentirse optimistas, aunque el mercado inmobiliario en general se ha mostrado ajustado en los últimos años con las elevadas tasas hipotecarias y el disparo de los precios por la falta de inventarios, algunas áreas metropolitanas han visto aumentar el valor de las viviendas.

Buffalo, Nueva York encabeza la lista con un 108% en el valor de las viviendas, seguido de San José, California (97%), Providence, Rhode Island (95%), Columbus, Ohio (90%) y San Diego, California (88%), esto ha provocado que los propietarios de viviendas en estas ciudades quieran permanecer más tiempo con sus propiedades en vez de venderlas.

