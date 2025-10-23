Las tasas hipotecarias en EE.UU. alcanzan mínimos históricos en 2025

En datos publicados este jueves por Freddie Mac se conoció que la tasa de hipoteca fija a 30 años en Estados Unidos cayó a sus mínimos históricos de este 2025, ubicándose en los 6.19% en comparación con los 6.27% de la semana pasada.

Al respecto, Sam Khater, economista jefe de Freddie Mac, dijo en un comunicado que “a principios de 2025, la hipoteca a tasa fija a 30 años superó el 7%, mientras que hoy ronda casi un punto porcentual más bajo”, señaló.

Aunque ha sido una caída pronunciada, percibiéndose como una buena noticia tanto para los propietarios que esperan vender sus inmuebles como para los futuros compradores. Este año, el mercado inmobiliario no solo se ha visto presionado por las elevadas tasas hipotecarias, sino también por los altos precios de las viviendas debido a la falta de inventario.

Para la economista senior de Zillow Home Loans, Kara Ng los indicios de un menor impulso económico y un mercado laboral en deterioro, “podrían disminuir ligeramente las tasas hipotecarias hasta 2026. Aun así, Zillow prevé que la tasa fija a 30 años se mantendrá dentro del rango del 6% al 7% observado en los últimos años”, dijo.

Si bien, los recortes de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal no influyen directamente sobre el futuro de las tasas hipotecarias, si lo hace solo el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años por el que se rige el mercado inmobiliario; en este sentido, se podría esperar mínimos históricos que mejoren el panorama de asequibilidad.

“Como se prevé, la caída de las tasas hipotecarias está impulsando las ventas de viviendas. La mejora de la asequibilidad de la vivienda también contribuye al aumento de las ventas”, declaró Lawrence Yun, economista jefe de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR).

Según un informe de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios, las ventas de viviendas existentes aumentaron al ritmo más rápido en siete meses, en septiembre lo que muestra que los compradores están recuperando la confianza, por su parte, el precio de la vivienda típica cayó un 1.4%, siendo el mayor descuento desde septiembre de 2019 indica un análisis de Redfin.

