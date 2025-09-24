En pleno 2025, cuánto cuesta comprar una casa en EE.UU.

Para quienes viven en Estados Unidos y sueñan con tener una casa propia, o mejorar su vivienda, una de las preguntas más frecuentes hoy es: ¿Cuánto cuesta realmente comprar una casa en 2025?

La respuesta depende mucho del tipo de vivienda, su tamaño, ubicación y si se trata de una casa prefabricada, móvil o tradicional. Con el aporte de expertos, te mostramos una guía práctica centrada en opciones accesibles, especialmente para latinos que viven en Estados Unidos.

Cuánto cuesta comprar una casa en EE.UU.

Casas móviles o prefabricadas

Las casas móviles, también llamadas mobile home, han ganado popularidad precisamente por ofrecer costos más bajos frente al alza en el mercado inmobiliario tradicional.

Estas viviendas prefabricadas pueden costar desde $30,000 en su versión más básica, aunque el precio se eleva según tamaño, materiales y acabados.

De acuerdo con Next Modular, operando en estados como Indiana y Michigan, los rangos más comunes son entre $30,000 y $100,000 o más, dependiendo de las dimensiones y equipamiento.

Algunos ejemplos reales de casas móviles en venta:

Tres habitaciones y dos baños, con 1,160 pies cuadrados (108 m²): $75,364 .

. 915 pies cuadrados (85 m²), mismo número de habitaciones: $60,890 .

. Una casa móvil de dos niveles con 1,065 pies cuadrados (99 m²), tres habitaciones y dos baños: $82,178 .

. Una versión tipo estudio (una habitación, un baño) de 644 pies cuadrados (60 m²): $45,168.

Estas cifras pueden incluir ciertos elementos de acabados interiores, pero no siempre contemplan el terreno ni la instalación del módulo.

Viviendas manufacturadas más amplias

Para viviendas prefabricadas más estructuradas (casas manufacturadas o modular homes), los precios en 2025 se ubican entre $100,000 y $300,000 o más, dependiendo del tipo, ubicación y el terreno.

Datos del Federal Reserve y el portal FRED indican que en este 2025, el precio promedio de una casa manufacturada nueva en EE.UU. es de unos $124,800 (incluyendo casas tipo single home y double home).

Por otra parte, las casas tradicionales pequeñas (hasta 3 habitaciones) en zonas rurales o ciudades menos costosas pueden costar entre $150,000 y $300,000, o más, dependiendo del mercado local y del terreno.

Elementos que incrementan el costo de una vivienda

Al calcular lo que cuesta comprar una casa, además del precio de la estructura hay que tener presente:

Terreno: si no posees tierra, tendrás que comprar o arrendar el lote, lo cual puede añadir decenas de miles de dólares.

si no posees tierra, tendrás que comprar o arrendar el lote, lo cual puede añadir decenas de miles de dólares. Instalación y conexión: mover la vivienda, nivelar el terreno, colocar cimientos ligeros, conectar agua, electricidad, alcantarillado.

mover la vivienda, nivelar el terreno, colocar cimientos ligeros, conectar agua, electricidad, alcantarillado. Permisos y trámites: cada municipio exige permisos de construcción, zonificación e inspecciones.

cada municipio exige permisos de construcción, zonificación e inspecciones. Costos de transporte: trasladar la vivienda prefabricada desde la fábrica al sitio agrega un costo extra.

trasladar la vivienda prefabricada desde la fábrica al sitio agrega un costo extra. Acabados y mejoras: revestimientos, ventanas de calidad, aislamiento, mejoras estéticas elevan el precio.

Para muchos latinos residentes en EE.UU., una casa móvil o manufacturada de tamaño modesto representa una puerta más realista al sueño de tener vivienda propia. Su costo de entrada es mucho menor que el de una casa tradicional.