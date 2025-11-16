Tasas hipotecarías en EE.UU. aumentan nuevamente

De acuerdo con un informe publicado esta semana por Freddie Mac, la tasa hipotecaria en Estados Unidos mostró nuevamente señales al alza, aumentando por segunda semana consecutiva a los 6.24% de los 6.22% de la semana anterior.

Al respecto, Anthony Smith, economista sénior de Realtor.com, comentó que esta tendencia que se ha estado observando recientemente en el mercado refleja una pausa generalizada. Smith mencionó además que si bien hay un optimismo en torno a la reapertura del gobierno; este sentimiento se ha visto atenuado por la persistente incertidumbre fiscal y económica.

Para el economista de Realtor.com, “si bien, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años ha mostrado indicios de estabilización, aún no existe un catalizador significativo que impulse las tasas de forma decisiva al alza o a la baja”, dijo.

De acuerdo con el informe, el bono del Tesoro mantuvo su rentabilidad cercana a los 4.11%. Por su parte, la tasa de hipoteca fija a 15 años cayó hasta el 5.49% desde el 5.50% de la semana pasada.

Desde hace tres años, con el disparo de la inflación a sus máximos históricos, el mercado inmobiliario se ha visto fuertemente afectado con una crisis de asequibilidad que mantiene alejado tanto a propietarios como futuros compradores.

Analistas como Smith indican que la recuperación del mercado ha sido lenta y tras el prolongado cierre de gobierno se está enfrentando a otro desafío. “El regreso a la normalidad será lento, ya que las agencias clave para el proceso hipotecario, como la Administración Federal de Vivienda (FHA) y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, estarán trabajando para resolver semanas de expedientes acumulados, lo que retrasará las transacciones durante días o semanas”, mencionó Smith.

Según el economista, “por cada día que el gobierno estuvo paralizado, es probable que haya una demora similar para que una agencia complete su proceso de tramitación”, dijo.

