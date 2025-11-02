Las tasas hipotecarias en Estados Unidos siguen en picada

De acuerdo con el informe de Freddie Mac, las tasas hipotecarias en Estados Unidos continúan en picada. Por cuarta semana consecutiva, la tasa promedio de la hipoteca fija a 30 años se ha mostrado a la baja, ubicándose en los 6.17% desde los 6.19% de la última semana de octubre.

Al respecto, Sam Khater, economista jefe de Freddie Mac, comentó que “en los últimos meses han bajado los tipos de interés y cada vez hay más compradores de vivienda entrando en el mercado”, dijo.

El hecho de que las tasas hipotecarias estén desacelerándose es una buena señal para los compradores de hipotecas, quienes también se mostraban reacios tras la crisis de asequibilidad. Por otro lado, la tasa de hipoteca fija a 15 años cayó a los 5.41% desde los 5.44% de la semana anterior.

“Si bien, el mercado inmobiliario sigue presentando dificultades para muchos hogares, la estabilidad de los precios de las viviendas, el aumento de la oferta y una desaceleración del mercado podrían abrir la puerta a los compradores que buscan mudarse antes de fin de año”, comentó Hannah Jones, analista sénior de investigación económica de Realtor.com.

Aunque las decisiones de la Reserva Federal no influyen directamente sobre el mercado inmobiliario que sigue de cerca el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años, los recortes de las tasas de interés sí están generando un alivio en los bolsillos de los consumidores motivados a comprar vivienda este año.

“Las tasas hipotecarias han caído 87 puntos básicos desde su máximo a mediados de enero, lo que supone un alivio significativo para los compradores que se habían quedado al margen y para los propietarios que estaban considerando refinanciar sus hipotecas”, mencionó Jones.

