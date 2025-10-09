Alivio para los compradores: tasas hipotecarias a la baja por primera vez en tres semanas

De acuerdo con el último informe del mercado hipotecario primario por Freddie Mac, las tasas hipotecarias a 30 años cayeron de los 6.34% a los 6.30% mientras que la tasa fija a 15 años bajó desde los 5.55% a los 5.53% en las últimas tres semanas.

Al respecto, Sam Khater, economista jefe de Freddie Mac comentó que “en las últimas semanas, las tasas hipotecarias se han estabilizado en su nivel más bajo en aproximadamente un año”, dijo.

“Cada vez hay más evidencia de que los compradores de vivienda están asimilando estas tasas más bajas y, gradualmente, están dispuestos a comprar una vivienda, lo que está impulsando la actividad de compra”, dijo Khater.

Aunque la caída de las tasas hipotecarias ha llamado la atención de los propietarios y futuros compradores de vivienda, la crisis de asequibilidad también es un factor que los mantiene al margen.

El economista jefe de Redfin, Daryl Fairweather menciona que “algunos compradores potenciales también se muestran cautelosos a la hora de realizar una gran compra mientras la economía esté en incertidumbre, debido al cierre del gobierno y a los recientes informes de empleos débiles que generan inseguridad financiera entre algunos estadounidenses”, declaró.

Un análisis de la compañía inmobiliaria detalló que las ventas de viviendas pendientes han caído un 1.3% en comparación con el año pasado. “La típica casa que se vende tarda 48 días en firmarse, una semana más que el año pasado y el plazo de septiembre más largo desde 2019”.

