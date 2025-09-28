Subida repentina en las tasas hipotecarias en EE.UU. preocupa a los propietarios

De acuerdo con un informe publicado esta semana por el comprador de hipotecas Freddie Mac, las tasas hipotecarias en Estados Unidos volvieron a aumentar por primera vez desde julio ubicándose en los 6.26% desde los 6.3% de la semana anterior.

Tras varias semanas de caídas, la tasa promedio de hipotecas a 30 años volvió a mostrar señales de desajustes en el mercado inmobiliario que viene luchando desde hace dos años con los altos precios de las viviendas tras la falta de inventario, una situación que ha provocado que tanto propietarios como futuros compradores se mantengan al margen del sector.

Al respecto, Hannah Jones, analista principal de investigación económica de Realtor.com comentó que “incluso con el repunte de esta semana, las tasas hipotecarias se mantienen cerca de sus mínimos en 11 meses, lo que genera oportunidades tanto para compradores como para propietarios que estén considerando refinanciar”, dijo.

En este sentido, Sam Khater, economista jefe de Freddie Mac comentó que pese a la subida de las tasas hipotecarias el mercado se ha mostrado estable con solicitudes de compra aumentando hasta el 18% y los refinanciamientos en 42%.

“Para los compradores, el entorno actual de las tasas está impulsando significativamente la asequibilidad”, destacó Jones.

En el análisis se indicó que las ventas de viviendas en Estados Unidos se han aumentado significativamente desde agosto, una tendencia no esperada por los analistas del mercado, ya que se cree que son datos extremadamente volátiles y contradictorios.

Para Stephen Stanley, economista jefe para Estados Unidos de Santander US Capital Markets, “no hay un factor determinante evidente. Espero que este aumento en las ventas se revierta en gran medida en los próximos meses”, expresó.

Finalmente, la tasa de hipoteca fija a 15 años también aumentó de los 5.41% al 5.49% desde la semana pasada, datos que se conocen días después de que la Reserva Federal anunciara el primer recorte de los tipos de interés este año situándose en el rango de los 4% al 4.25%.

