Costos del seguro de vivienda en EE.UU. aumentó 70%: ¿Cómo está afectando a los propietarios?

En los últimos cinco años, las primas de seguro de vivienda han aumentado un 70%, esto representa uno los costos más altos de acuerdo con datos publicados por ICE Mortgage Technologyn y JD Power.

Aunque las tarifas de seguros están en aumento en todo Estados Unidos hay estados en donde los propietarios de viviendas están pagando hasta $2,370 dólares al año por la cobertura, esto ha provocado que muchos asegurados se cuestionen sobre cambiar o prescindir por completo de sus seguros.

¿Qué está motivando el elevado costo de los seguros?

Hay varios factores que pueden estar provocando el aumento de las primas de seguros a la propiedad. En los últimos años el mercado inmobiliario en general se ha visto presionado por los precios de las viviendas debido a la falta de inventario, y el elevado costo de los materiales de construcción.

Sin embargo, a esto se le suma los riesgos climáticos, la ubicación de la vivienda puede hacer que el precio del seguro aumente, hay lugares más vulnerables a desastres naturales como incendios forestales, inundaciones o huracanes, y mientras a más daños esté expuesta la vivienda más alto será la cobertura.

Al respecto, Sean Kevelighan, director ejecutivo del Instituto de Información de Seguros indicó que “el precio del seguro aumenta a medida que aumenta el nivel de riesgo”, dijo al tiempo que agregó que “estamos empezando a observar tendencias en los estadounidenses que toman decisiones más difíciles sobre sus seguros”, dijo.

¿Cómo están reaccionando los propietarios a los elevados precios de las aseguradoras?

Según una encuesta de Realtor.com un 60% de los propietarios de vivienda se sienten presionados por los altos costos de seguro. La analista de datos económicos de Realtor.com, Hannah Jones comentó que “muchos hogares están considerando prescindir por completo de un seguro de vivienda”, destacó.

Si bien, actualmente pagar la cobertura de la vivienda ante cualquier daño es costoso ya que el clima económico ha provocado que muchos hogares disminuyan sus presupuestos, Kevelighan expresó que “se corre más riesgo si no se tiene un seguro”.

Prescindir de un seguro de vivienda no es lo más aconsejable por los expertos ya que puede resultar una medida riesgosa y financieramente peligrosa. “No recomendamos andar sin seguro porque te deja extremadamente expuesto en caso de sufrir daños a la propiedad o una pérdida total de la misma”, aconseja Jones.

