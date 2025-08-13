Así son las zonas residenciales más adineradas de las ciudades más grandes de EE. UU.

En los últimos años, el sector inmobiliario se ha visto ajustado con las elevadas tasas hipotecarias, la falta de inventario que ha disparado los precios de las viviendas haciendo que tanto los propietarios de vivienda como los futuros compradores se alejen del mercado.

Si bien muchos esperan un pequeño cambio en las ofertas para acercarse, hay una población reducida que está buscando calidad sin importar el precio, es por esa razón que aquí te mostramos cuáles son esas zonas residenciales de Estados Unidos más adineradas y cuál es actualmente el precio de las viviendas.

El estudio de este mercado se pudo conocer a través de un informe publicado por sitio de finanzas personales GOBankingRates el cual identificó los suburbios más ricos en 2025 de las 50 áreas metropolitanas más grandes del país.

Dentro de los nombres que resaltan en la investigación se encuentra Scarsdale, en el puesto número uno de la lista, este es un histórico suburbio del condado de Westchester, Nueva York.

De acuerdo con el censo de GOBankingRates, los demás suburbios de la lista se encuentran en California y Texas. Para dijo Rudri Patel, un experto financiero senior de GOBankingRates “creo que la riqueza está trascendiendo las regiones geográficas estereotipadas”, dijo. Aquí te indicamos cuáles son los primeros cinco de la lista:

Nueva York: Scarsdale: el valor promedio de una vivienda es de $1.6 millones de dólares en junio de 2025, los ingresos familiares rondan los $601,193 dólares.

Los Ángeles: Palos Verdes Estates: el valor de una vivienda está en los $2.8 millones de dólares, y los ingresos familiares están entre los $367,178 dólares.

Chicago: Hinsdale: el valor de una vivienda es de $1.3 millones de dólares, y el ingreso familiar está entre los $376,366 dólares.

Dallas-Fort Worth: University Park: el valor de una vivienda está entre los $2.4 millones de dólares, y los ingresos familiares rondan los $389,868 dólares.

Houston: West University Place: el precio de la Vivienda es de $1.1 millones de dólares, y los ingresos promedian los $409,677 dólares.

